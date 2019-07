von sk

Am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium der Hauswirtschaftlichen Schulen Bad Säckingen feierten 44 von 45 Abiturienten mit ihren Familien, Freunden und Lehrern die bestandene Hochschulreife. Der nun achte Abiturjahrgang der Schule nahm sich für das Abimotto die Romantrilogie „Die Tribute von Panem“ von Suzanne Collins zum Vorbild. So wurden die 44 „Tribute von Pabi“ und deren Bestehen der „achten Hungerspiele“ in der Stadthalle Schopfheim ausgelassen gefeiert.

Bad Säckingen Abi in der Tasche: 84 Schüler des Scheffel-Gymnasiums schaffen Schulabschluss Das könnte Sie auch interessieren

Dem Umstand, dass die Absolventen nun den „13. Distrikt“ verließen, widmete sich auch Schulleiter Carsten Schnell in seiner Eröffnungsrede. Mit einer Anspielung auf den Austritt Großbritanniens aus der EU sagte Schnell, dass die Schüler nun fachlich gut gerüstet seien, um ihren „Säckxit“ zu verwirklichen. Aber das Abitur sei nicht nur eine fachliche, sondern für alle auch eine persönliche Reifeprüfung gewesen. Um den höchsten Schulabschluss im deutschen Schulwesen zu erwerben, zeigten alle Absolventen Ausdauer, Fleiß und ab und an auch eine Portion Resilienz, da der Weg zur Hochschulreife nicht nur mit Erfolgen, sondern auch mit Herausforderungen und einigen Rückschlägen verbunden sei.

Bad Säckingen In Bad Säckingen können Sie bald mit dem geliehenen E-Bike über die Grenze fahren Das könnte Sie auch interessieren

Schnell betonte, dass die 44 „Tribute“ teilweise auch beim täglichen Schulweg Durchhaltevermögen zeigten. So verlieh die Schulleitung an die Abiturientin Vivian Kaiser, wohnhaft in Grimmelshofen, einen Sonderpreis für ihre „herausragenden Leistungen und Leidensfähigkeit bei der täglichen Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs“. Schulleiter Schnell mahnte, dass die Zuverlässigkeit des ÖPNV im Landkreis für alle beruflichen Schulen essentiell sei. Hier gebe es viel Verbesserungspotential. Ihre Abiturzeugnisse erhielten die Absolventen von ihren Klassenlehrern Julia Ilg, Andreas Stiefvater und Marcel Hennecke.

Bad Säckingen Siebtklässler der Werner-Kirchhofer-Realschule beweisen als Englisch-Asse ihr Können Das könnte Sie auch interessieren

Oberstufenleiter Jochen Stegmaier sowie die Fachkollegen übergaben Preise für herausragende Leistungen in den jeweiligen Disziplinen. Stellvertretend bedankten sich Melina Abend, Jasmina Bellal, Selina Streck und Fabio Trotta bei Mentoren und Fachlehrern nicht nur für tatkräftige Unterstützung, sondern auch, „uns so zu akzeptieren, wie wir sind; sowohl mit unseren Schokoladenseiten als auch mit unseren Schattenseiten.“ Scheffelpreisträgerin Johanna Borho mahnte ihre Mitschüler, dass mit dem, was vor ihnen liege, eine große Unbekannte verbunden sei. Diese verlange von einem, auch mal den Schulterblick zurück zu tätigen, um zu „erkennen, was wir geschafft haben und um das Potential zu sehen, zu dem wir fähig sind.“ Nur so könnten sie „eine Realität schaffen, die euch gefällt, ohne die wahre Realität aus den Augen zu verlieren.“