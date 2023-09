Bad Säckingen (ska) Ob mit den Freunden und der Familie zum Frühstück, zum Mittagessen in der Pause oder zum Kaffeekränzchen am Nachmittag. Seit 40 Jahren in der Bad Säckinger Innenstadt ist die Konditorei Heinritz mit Tagescafé der Treffpunkt. Seit 30 Jahren führt Konditormeister Klaus Richert die Konditorei.

Wissen und Rezepte geteilt

Er hat bereits seine Ausbildung bei Albrecht Heinritz absolviert und ist auch nach der Lehre geblieben. 1993 hat er dann die Konditorei übernommen. „In dieser gemeinsamen Zeit teilten wir unser Wissen, die Rezepte und vor allem unsere Philosophie, die bis heute das Café Heinritz prägt“, so Klaus Richert. Das sind die besten Zutaten, Kreativität und beste Handwerkskunst. „Ich habe den schönsten Beruf der Welt“, sagt Klaus Richert. Und die Kunstfertigkeit des Meisters kommt nicht von ungefähr. Zunächst ließ sich Klaus Richert zum Bäcker ausbilden. Doch damals reizte ihn das Konditorenhandwerk, weshalb er eine weitere Ausbildung angehängt hatte. In der Schweiz lernte er die Confiseriekunst kennen, bevor es ihn wieder zurück in den Heimat und den früheren Ausbildungsbetrieb gezogen hatte.

Im Laufe der vergangenen Jahre hat er den Betrieb immer wieder umgebaut und modernisiert. Zuletzt 2020, wo er die Terrasse an der Rückseite des Cafés mit 26 Sitzplätzen erneuert hatte. Inzwischen finden im Café selbst 110 Gäste Platz hinzu kommt noch ein kleiner Freisitz vor dem Eingang des Cafés mit 12 Plätzen.

Wer an das Café Heinritz denkt, dem fallen feine Konditorenkunst, individuelle Torten und kunstvoll kreierte Pralinen für jeden Anlass ein. Eine Kunst, die auch dem „Feinschmecker“nicht entgangen ist.

Meister der feinenBackkunst

Nicht umsonst ist Klaus Richert inzwischen zum dritten Mal in Folge im Guide „Die besten Cafés und Röstereien in Deutschland“ vertreten. Zweifellos der Renner und unerreicht ist die St. Honoré-Torte mit Vanillesahnecremefüllung und auch die Kunst der heimischen Schwarzwälder Kirschtorte beherrscht der Meister der feinen Backkunst. Aber auch mit Cupcakes und Petit Fours sowie den herzhaften „Kleinigkeiten“ wie Zwiebelkuchen und GEmüsequiches kennt sich Klaus Richert bestens aus. Und ganz wichtig: „Bei uns wird alles täglich frisch zubereitet“, erklärt Klaus Richert. Das gilt auch für die große Auswahl bei der Frühstückskarte, die keine Wünsche für Leckermäuler offen lässt. Das gilt auch für Müsli oder Smoothies, frisch gepresster Orangensaft und eine große Auswahl an Wurst, Käse oder Konfitüre und andere Aufstriche. Die Mittagskarte bietet knackige Salate und Feines von der Tageskarte. Und im Sommer kommen Eisspezialitäten hinzu. Natürlich alles Selbstgemacht.

Zur Feier des Anlasses, wird Klaus Richert jetzt auch die Backstube verlassen und gemeinsam mit seinen Gästen feiern. Die Gäste im Café erhalten zu ihrer Bestellung ein Glas Sekt und einen schokosüßen Jubiläumstaler. Zu den bekannten Trompeterpralinen hat der Konditormeister anlässlich des Jubiläums jetzt auch feines Trompetertörtchen kreiert. „Ich fand, es hat noch etwas gefehlt“, lacht er. Diese Törtchen dürfen ab sofort probiert werden, wie die anderen Köstlichkeiten natürlich auch.