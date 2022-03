Bad Säckingen - Die Musik begleitet ihn bereits von Kindesbeinen an. Damals musizierte Francesco Amico gemeinsam mit seinen fünf Geschwistern im Keller des Elternhauses. Und so war es für ihn die logische Konsequenz, diese Leidenschaft auch zum Beruf zu machen. 1982 eröffnete er sein eigenes Musikgeschäft in der Basler Straße 6, und bis heute, 40 Jahre später, sind er und seine Schwester Luisa die ersten Ansprechpartner in Sachen Musikinstrumente und Noten in Bad Säckingen. Und mindestens genauso lange gibt Francesco Amico Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen seine musikalische Kunst am Keyboard und am Klavier weiter.

Wer bei Francesco Amico einkauft, findet in ihm auch nach dem Kauf einen treuen Begleiter und versierten Kenner, sollten plötzlich Probleme auftreten. Dass Francesco Amico ganz in der Musik zu Hause ist, merken die Kunden schnell. Denn er rät stets, sich bereits vor dem Kauf mit dem Wunschinstrument vertraut zu machen. Und deshalb dürfen die Kunden das Instrument bereits im Geschäft ausprobieren. „Denn allein die Marke und der Typ sagen nichts darüber aus, wie sich ein Instrument spielen lässt“, sagt er. Das Steckenpferd von Luisa Amico sind die Blockflöten. Auch da finden die Kunden stets eine Auswahl an verschiedenen Tonlagen und Hölzern. Und für alle Musiker gibt es außerdem die passenden Noten für Anfänger bis Profis. Bei den Gitarren im Geschäft handelt es sich meist um Einzelstücke. Aber auch andere Musikinstrumente sind in einer Auswahl vorhanden. Was das Bad Säckinger Musikgeschäft ebenfalls ausmacht ist, dass er auch gebrauchte Instrumente oder Equipments für Musiker in seinem Geschäft vermittelt oder anbietet.

Nach der heimischen Musik mit den Geschwistern im elterlichen Keller, hat Francesco Amico Akkordeon im Hohner-Orchester gespielt und später das Keyboard für sich entdeckt. Viele Jahre hat er in verschiedenen Bands gespielt und so seine Kunst verfeinert. Erfahrungen, von denen bis heute zahlreiche Nachwuchsmusiker profitieren. Denn Amico gibt das musikalische Handwerk an seine Schüler weiter und nicht die elektronischen Tricks.

Rabattaktion

Um den runden Geburtstag mit seinen Kunden zu feiern, bietet Amico ab kommendem Montag, 8. März, 20 Prozent auf alles auf der Basis des Listenpreises, auch auf die gebrauchte Ware, an. Die Noten sind aufgrund der Buchpreisbindung von dieser Aktion ausgeschlossen. Die Aktion läuft bis einschließlich Dienstag, 22. März.