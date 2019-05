Bad Säckingen (fli) Ein stolzes Jubiläum feiert die Fahrschule Walter in in Bad Säckingen: Das Familienunternehmen gibt es bereits seit 40 Jahren. Gegründet wurde die Fahrschule von Roland Walter, der nach wie vor als Fahrlehrer tätig ist. Zum Team gehören weiter Tochter Ulrike Huber, Schwiegersohn Torsten Huber und Georg Skrebsky. Als Sekretärin mit an Bord ist Barbara Seeger.

Es war das Jahr 1979 als Roland Walter den Schritt in die Selbständigkeit wagte. Der Beruf war für Walter immer Leidenschaft. „Es war immer mein Wunsch, mit jungen Leuten zu arbeiten“, sagt er. Auch 40 Jahre auf dem Beifahrersitz haben daran nichts geändert. Und noch heute fiebert Walter bei den Fahrprüfungen mit seinen Schützlingen mit. Wenn die dann den begehrten Schein in der Hand halten ist die Freude also groß. Die Durchfallquote ist gering. Denn die Fahrschule Walter ist seit nunmehr vier Jahrzehnten ein Garant für hohe Qualität in der Ausbildung, die dazu auch noch Spaß macht. Das spricht sich herum. So sind rund 60 Prozent der Fahrschüler, die heute in der Bad Säckinger Hauensteinstraße und in den Filialen in Wehr und in Laufenburg die „Schulbank“ drücken und sich am Steuer üben, Kinder ehemaliger Fahrschüler.

Die Fahrschule Walter ist eine der wenigen, die Aus- und Weiterbildung für Fahrzeuge aller Klassen anbietet, also vom Mofa über den Pkw bis hin zu Bus und Lastkraftwagen. Hierfür steht eine stattliche Fahrzeugflotte, bestehend aus vier Pkw‘s und einem Lastkraftwagen, einem Anhänger sowie sechs Motorrädern parat. Ein Bus steht immer wenn er gebraucht wird zur Verfügung. Geschäftsführerin Ulrike Huber bildet auf allen Fahrzeugen aus, hat dabei aber eine besonder Vorliebe für große und schwere. Sie sorgt sich deshalb besonders gerne um die Ausbildung von Berufskraftfahrern und die für diese gesetzlich vorgeschriebenen Weiterbildungsseminare, die sich um Themen wie Ladungssicherheit, Sozialvorschriften, Erste Hilfe, Pannen, Unfälle und Notfälle drehen. Um hier aktuelles Wissen praxisgerecht vermitteln zu können, besucht die Fahrlehrerin selbst Fortbildungen. Einblick in die Realität, zum Thema Ladungssicherheit, verschaffte sich Ulrike Huber auch schon mal mit der Teilnahme an Großkontrollen der Polizei auf der Autobahn. Unterstützung beim Kurs zu den Sozialvorschriften, wozu zum Beispiel die Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten gehören, kommt bei der Fahrschule Walter zeitweise von einem ausgewiesenen Fachmann für den gewerblichen Güter- und Personenverkehr der Polizeidirektion Esslingen. Das „Steckenpferd“ von Fahrlehrer Torsten Huber von den Fahrschule Walter in Bad Säckingen ist die Ausbildung von Motorradfahrern. An der richtigen Adresse sind bei der Fahrschule Walter auch Männer und Frauen, die lange nicht mehr gefahren sind und deshalb zunächst in Theorie und Praxis wieder fit werden wollen. Außerdem ist die Fahrschule Walter mit Ulrike Huber dazu berechtigt, Fahrereignungsseminare zum Abbau von Punkten beim Zentralregister in Flensburg durchzuführen. Dazu muss sie selbst zur Weiterbildung. Das Punkteabbauseminar besteht aus verkehrspädagogischen und -psychologischen Elementen. Einig sind sich die Fahrlehrer bei der Fahrschule Walter darüber, dass sich die Führerscheinausbildung ab 17 Jahren und das begleitete Fahren für ein Jahr positiv auf die Sicherheit im Straßenverkehr auswirkt. Das zeige auch die Unfallstatistik. Nicht umsonst winken Rabatte der Versicherungen, wenn schließlich mit 18 Jahren eineigenes Auto angemeldet wird.