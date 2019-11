von Christiane Pfeifer

Volkmar Krause, Leiter der Sportabzeichen-Gruppe beim Turnverein Bad Säckingen, freute sich über die Einsatzfreude der Mitglieder. Denn ohne die vielen Helfer im Hintergrund wäre ein so reibungsloser Ablauf wohl nicht möglich. Ein großes Dankeschön sprach er an Ramona Schleith aus, die alle Ergebnisse an den Badischen Sportbund nach Freiburg übermittelt.

Werner Butz, Silvia und Jürgen Kaiser haben das Radfahrtraining am Sonntagmorgen übernommen. „Der Termin bietet sich aufgrund der niedrigen Verkehrslage auf den Straßen an“, so Krause. Die kleinen anfallenden Arbeiten, wie den Sand rechen oder die Zeit messen, werden auch von den Mitgliedern übernommen, dies ist laut Krause eine große Erleichterung. Die Absolventen des Sportabzeichens überreichten ihrem „Dreigestirn“ bestehend aus Ramona Schleith, Volkmar Krause und Werner Guy, jeweils eine kleine Anerkennung.

Das Deutsche Sportabzeichen kann jedes Jahr von jedem absolviert werden. Aus den Disziplinen: Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination kann jeder Teilnehmer frei wählen. Unterteilt wird zwischen Frauen und Männern in den Altersgruppen 18 bis 54 und 55 bis 90 plus. Kinder und Jugendliche haben eine eigene Einteilung. Trainiert wird wieder ab dem 11. Mai 2020. Weitere Informationen unter der Homepage: www.tv-bad-saeckingen-leichtathletik.de.