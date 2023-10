Rickenbach-Hottingen (cha) Die Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme blickt auf eine 35jährige erfolgreiche Firmengeschichte zurück, die geprägt ist von herausragenden Meilensteinen. Viel wurde seit dem Start im Januar 1988 erreicht und entscheidende Schritte brachten das Unternehmen weiter auf dem Weg in eine umweltfreundliche Zukunft. Dabei begleiteten sie unzählige Kunden hin zu diesem Ziel. „Nur gemeinsam erreichen wir das Ziel für ein gutes Klima, einsam und allein funktioniert es nicht“, sagte Manfred Schäuble von der Geschäftsleitung dazu.

Pionier der Energiewende

Die Firma Schäuble brennt seit Jahrzehnten für Regenerative Energiesysteme. Manfred Schäuble gilt weit über den am Hochrhein hinaus als Pionier der Energiewende. Diese Begeisterung gibt er an seine rund 30 motivierten Mitarbeiter und Auszubildenden weiter. Vom großen Wissen und dem innovativen Können, Wege für die Energiewende zu finden, umzusteigen und die Energie-Wende aktiv mitzugestalten, profitieren vor allem auch die Kunden. Wichtig ist es der Firma, ihre Kunden hin zu einer CO2-Neutralität zu begleiten und die Schritte im finanziell verträglichen Rahmen zu gestalten. Der Klimaschutz beginnt im eigenen Haus und gemeinsam gelingt es die Klimawende zu erreichen. „Es gibt Veränderungen aber auch passende Lösungen“, betont Ilse Degout vom Geschäftsleitungsteam. Manfred Schäuble betont: „Wir finden die beste Heizung und die passende Förderung für jede Immobilie sowohl im Bestandsgebäude wie im Neubau.“ Beratung und Information sind die wesentlichen Eckpfeiler der Firma, um eine genau auf den Kunden und die Bedürfnisse des Gebäudes zugeschnittene Lösung für eine optimale Versorgung mit regenerativer Energie für Wärme und Strom zu finden und fossilen Brennstoffen den Rücken zu kehren. Eine gute Gelegenheit dazu bieten die regelmäßig stattfindenden Energie-Sonntage, zu denen eine persönliche Anmeldung erforderlich ist. Die Firmengrundsätze an denen sich das Unternehmen ausrichtet sind Sicherheit, Qualität, Service, Erfahrung und Innovation. „Die Ausführung erfolgt aus einer Hand und aus einem Haus, das gibt Sicherheit“, betont Manfred Schäuble.

Klimaneutrales Unternehmen

Das Unternehmen kann stolz von sich behaupten: „Wir sind klimaneutral.“ Das betrifft sowohl das Firmengebäude, wie auch das Unternehmen als solches. Gemessen wird dies am jährlichen CO2-Ausstoß.

Das im letzten Jahr neu bezogene moderne Betriebsgebäude wurde im KFW-40-Plus-Standard vornehmlich mit Unternehmen aus der Region erbaut und von der ClimatePartner GmbH 2023 als klimaneutrales Gebäude ausgezeichnet. Eine weitere Auszeichnung als klimaneutrales Unternehmen wurde dem Hottinger Betrieb ebenfalls zuteil. „Seit diesem Jahr sind wir der erste klimaneutrale Handwerksbetrieb am Hochrhein“, betonte Manfred Schäuble. Damit verbunden ist ein weiteres Engagement der Firma, die Klimaschutzprojekte in Deutschland und Europa unter anderem im Bereich Baumpflanzungen finanziell unterstützt. Matthias Lauber, Mitglied der Geschäftsleitung betont an dieser Stelle: „Wir wollen als Handwerksbetrieb ein Vorbild sein und aktiv etwas für die Umwelt tun.“

Erweitert wurde die Fahrzeugflotte des Betriebs um zwei elektrobetriebene Montagebusse und einen PKW, so dass jetzt sechs Montagebusse und vier PKW klimafreundlich elektrisch unterwegs sind.

Öko-Bilanz

Die von der Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme bisher in Betrieb genommenen Anlagen verringern den CO2-Ausstoß jährlich um rund 10.755 Tonnen. Etwa 5,38 Millionen Bäume wären dafür nötig. Es wurden bisher 1189 Solaranlagen für Wärme und Strom, 425 Pellets-, Scheitholz- und Hackschnitzel-Anlagen, 208 Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in Betrieb genommen.

Weitere Infos unter Telefon: 07765/919702 oder im Internet unter

http://www.manfred-schaeuble.de