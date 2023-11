Bad Säckingen - Von Möbel Dick zu Dick Küchen und damit zu einem der größten Küchenspezialisten in der Region: 35 Jahre ist es her, dass Inge und Willy Dick ihr Möbelhaus 1988 in Bad Säckingen gegründet und nach umfangreichen Renovierungsarbeiten eröffnet haben. Erfolgsgeschichte Vor 15 Jahren folgte der Neubau eines Küchenstudios in der Tullastraße. „Anfangs ließen wir das Möbelhaus und das neue Küchenhaus parallel bestehen, dann entschieden wir uns, uns ganz auf das Küchengeschäft zu konzentrieren“, so Firmeninhaber Willy Dick. Jetzt wird gefeiert und die Kunden sind selbstverständlich mit dabei. Dick Küchen lädt am Samstag, 25. November, in der Zeit von 9 bis 17 Uhr in das Küchenhaus Dick Küchen in die Tullastraße ein. Neben Sekt und kleinen Snacks erwarten die Kunden viele Angebote und von 11 bis 15.30 Uhr eine Vorführung der renommierten Miele-Küchengeräte. Gleichzeitig mit der Jubiläumsfeier am Samstag wird im Obergeschoss des Unternehmens ein Showroom eröffnet, wo sich verschiedene Online-Marken aus den Bereichen Einrichtung und Möbel präsentieren. „Wir bieten diesen Online-Unternehmen eine Anlaufstelle, wo sich die Kunden deren Warenangebot direkt und vor Ort ansehen können“, so Willy Dick weiter. Auf dem Gelände einer ehemaligen Holzspulenfabrik in der Schillerstraße, errichteten Inge und Willy Dick ihr eingeschossiges Möbelhaus. Auf 2000 Quadratmetern standen den Kunden die Bereiche Wohnen, Schlafen, Küchen und Esszimmer zur Verfügung. Nach einer Erweiterung 1994 um ein weiteres Stockwerk, erfolgte eine Vergrößerung der Ausstellungsfläche um weitere 1500 Quadratmeter. Bedingt durch immer stärkeren Zulauf der Kunden aus der Schweiz, eröffnete das Unternehmen zuerst einen Standort in Frick in der Schweiz und wechselte dann vor zwölf Jahren nach Schönenwerd. Dieser Standort ermöglicht den Schweizer Kunden nicht mehr nur kurze Wege, sondern auch eine wohnortnahe und individuelle Betreuung. Gleichzeitig profitieren die Kunden aus der Schweiz vom interessante Preis-Leistungsverhältnis des Bad Säckinger Stammhauses. Aber auch für das Bad Säckinger Möbelhaus zeichneten sich neue Perspektiven ab. Aufgrund der erfolgreichen geschäftlichen Entwicklung, entschied sich das Unternehmerpaar für eine Neuausrichtung und Standortverbesserung. Geplant und 2007 umgesetzt wurde der Neubau eines Küchenhauses in der Tullastraße. Im Juli 2007 erfolgte der symbolische Spatenstich und bereits im März des Folgejahres feierte „Dick Küchen“ die Eröffnung ihres modernen, innovativen und eines der größten Küchenhäuser in der Region. In der Schillerstraße in Bad Säckingen blieben die Bereiche Wohnen und Schlafen noch zwei weitere Jahre bestehen, bevor sich die Familie Dick dann ganz dem Küchengeschäft widmete. In der Schillerstraße sind nach dem Abriss der angrenzenden Lagerhalle eine Wohnanlage mit 20 Mietwohnungen und weitere Mietwohnungen im Obergeschoss des früheren Möbelhauses entstanden.

Qualität und Kundennähe

Bad Säckingen – Heute hat sich Dick Küchen als führender Küchenspezialist am Hochrhein etabliert und ist kontinuierlich gewachsen. Das Küchenhaus in der Tullastraße ist der erste Ansprechpartner am Hochrhein, wenn es um den Kauf einer neuen oder die Erweiterung einer vorhandenen Küche geht. Das Sortiment von Dick Küchen präsentiert sich in einer einzigartigen Ausstellung, deren Qualität und Erscheinungsbild keine Wünsche offen lässt. Auf einer Fläche von über 4000 Quadratmetern präsentiert das Küchenhaus eine Vielfalt von Küchen, die alle Kundenbedürfnisse und Wünsche abdeckt. Wie beim Kochen gilt auch hier: die Mischung macht’s. Die Küchenausstellung mixt für Neugierige ein einzigartiges Leistungsangebot. Jede Küche, aber auch alle Hausgeräte, dürfen in aller Ruhe angesehen und angefasst werden. Und jede Frage findet eine zufriedenstellende Antwort. Dafür sorgen nicht nur bestens ausgebildete Küchen-Experten, sondern auch Vorführungstermine der neuesten Haushaltsgeräte, die nicht nur was für das Auge und die Hände, sondern auch eine Kleinigkeit für den Magen bereithalten. Von der Landhausküche, vielleicht sogar in Massivholz, über die Designerküche bis zum Hightech-Erlebnis findet sich bei Dick Küchen praktisch alles. Selbst die Miniküche für das Apartment. Besonders beliebt sind die Familienküchen als Mittelpunkt des Hauses und Zentrum des Familienlebens. Aber auch barrierefreie Küchen erweitern das vielseitige Angebot des Küchenhauses. Und dazu passend für alle Wünsche und jeden Geldbeutel die richtigen Haushaltsgeräte. Auf Wunsch versteckt sich die ganze Technik elegant hinter Klappen und in Schubladen. Oder sie präsentiert sich prominent und selbstbewusst. Der umfangreichen Küchenausstellung ist auch eine Boutique für Küchen-Accessoires angeschlossen. Bis vor wenigen Jahren war das Warenlager des Unternehmens noch im zweiten Obergeschoss in der Tullastraße untergebracht. Bedingt durch das zunehmende Geschäftsaufkommen reichte die vorhandene Fläche nicht mehr aus. Aus diesem Grund wurde das Lager 2017 in ein Logistik-Gebäude in die Schaffhauser Straße nach Obersäckingen verlegt. Dort bieten weitere 2000 Quadratmeter ausreichend Lagerraum. Inzwischen ist im Obergeschoss ein „Showme-Store“ für Onlineunternehmen eingerichtet worden, die deren Kunden die Möglichkeit bieten, die im Internet gefundene Ware noch vor dem Kauf direkt auszuprobieren. Alle Online-Shops stammen ebenfalls aus den Sparten „Einrichten und Wohnen“. Gemeinsam mit der Jubiläumsaktion am Samstag, 25. November, im Küchenhaus Dick Küchen werden auch die neuen Shops eröffnet.

Mit starkem Team auf gutem Weg