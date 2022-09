332 Personen haben sich im Rahmen der Typisierungsaktion für einen geeigneten Stammzellspender für den an Leukämie erkrankten Dylan Mazzeo in der Schulsporthalle in Öflingen registrieren lassen. Die Familie, die selbst vor Ort war, freute sich über die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. „Es tut gut, zu sehen, wie viele Leute gekommen sind, um Dylan möglicherweise zu helfen“, sagte Adriano Mazzeo, Dylans Onkel. Für den Elfjährigen ist die Stammzellspende die letzte Chance. Derzeit gehe es ihm nicht gut; er befinde sich zusammen mit seiner Mutter im Krankenhaus, wie seine Tante Anna Lisa Lupo berichten muss. „Dylan kämpft, aber die Stammzellspende ist unsere letzte große Hoffnung“, meint Adriano Mazzeo.

Große Hilfsbereitschaft

Um dieser Hoffnung einen Boden zu bereiten, hat die gesamte Familie und viele Freunde in Zusammenarbeit mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS), der Stadt Wehr und unzähligen Freiwilligen und Helfenden die Registrierungsaktion auf die Beine gestellt. Vier Wochen habe die Planungsphase gedauert, berichtet Gemeindereferentin Carmen Horvatic. Sie begleitet die Familie Mazzeo seit zwei Jahren seelsorgerisch und sprach von einer „unglaublichen Hilfsbereitschaft“ für die Familie. Zahlreiche Vereine aus Wehr und Öflingen, darunter die Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die Narrenzunft, der Kindergarten Seeboden und der Fußballverein Wehr, bei dem Dylan spielt, haben einen Beitrag zur Realisierung der Typisierungsaktion geleistet.

Vereine und Stadt unterstützen

Fakten zu Dylan und seiner Krankheit Typisierung: Wer es nicht geschafft hat, sich bei der Typisierungsaktion für Dylan in Wehr zu registrieren, kann online unter dkms.de kostenlos ein Registrierungskit mit Anleitung nach Hause bestellen. Besonders die italienisch-stämmige Bevölkerung sei aufgerufen, sich registrieren zu lassen, da die Wahrscheinlichkeit für einen passenden Spender für Dylan bei Personen gleicher Volkszugehörigkeit am höchsten ist.

Dylans Krankengeschichte: Dylan aus Wehr war ein ganz normaler Junge. Das zweitjüngste von fünf Kindern besuchte die Zelgschule in Wehr, spielte Fußball in einer Jugendmannschaft des FC – und natürlich wollte Dylan später Profispieler werden, und zwar für seinen Lieblingsverein Juventus Turin. Doch sein junges Leben geriet im Oktober 2020 aus dem Lot. Im Oktober 2020 fanden seine Eltern ihren Sohn reglos auf dem Boden liegend. Das Kinderkrankenhaus Lörrach diagnostizierte Akute Lymphatische Leukämie. Noch am selben Abend wurde Dylan auf die Universitätsklinik Freiburg gebracht. Auf deren Intensivstation begann eine hochdosierte Chemotherapie, um sein Leben zu retten. Im August 2021 brach zusätzlich eine Autoimmunkrankheit aus. Dennoch schien Dylan die Krankheit schließlich besiegt zu haben. Bei einer Routine-Untersuchung wurde am 4. August 2022 dann ein Rückfall diagnostiziert. Seine letzte Hoffnung ist jetzt eine Stammzelltransplantation.

Bürgermeister Michael Thater habe gleich die Halle zugesagt, es seien viele Sachspenden zusammengekommen und insgesamt 60 Helfende waren vor Ort im Einsatz. Wer sich registrieren lassen wollte, bekam ein Registrierungskit bestehend aus den Wattestäbchen für den Abstrich sowie einem Umschlag zur Aufbewahrung mit an einen Tisch. Dort musste ein QR-Code gescannt werden, der zur Online-Seite der Aktion leitete. Auf dieser Seite mussten die persönlichen Daten des potenziellen Spenders eingetragen werden. Eine kurze Anleitung auf einem beiliegenden Tablet erläuterte den Vorgang, bei welchem der Abstrich gewonnen werden sollte. Nach erfolgtem Abstrich kam der Umschlag zur Endkontrolle.

An diesem Montag werden die Abstriche an das zuständige Labor gegeben. Nicola Wendehorn vom DKMS-Sitz in Köln erklärte, dass der Auswertungsprozess vier bis sechs Wochen in Anspruch nehme. Die dabei gesammelten Ergebnisse würden allen Blutkrebs-Patienten zur Verfügung stehen, die auf eine Stammzellenspende warten. Bleibt zu hoffen, dass für Dylan ein geeigneter Stammzellspender darunter ist.