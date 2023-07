Aufgrund der Missionarstätigkeit des heiligen Fridolins entwickelte sich auf der ehemaligen Säckinger Rheininsel im 7. oder 8. Jahrhundert ein Kloster, das als Fridolinsstift bis 1806 existierte. Sein Besitztum umfasste zahlreiche Ländereien in der näheren und weiteren Umgebung.

850 Hektar Wald am Eggberg gingen in den Besitz der Stadt über

So gehörte einst auch der rund 850 Hektar große Wald südlich des Eggbergs zu den Stiftsgütern, der aber im Laufe der Jahrhunderte in das Eigentum der Stadt Säckingen überging. Ein Überblick über die Örtlichkeiten des Säckinger Klosterbesitzes war zwar relativ früh vorhanden, doch konnten genaue Lage und Größe seiner alsdann abgemarkten Grundstücke erst im 18. Jahrhundert durch geodätische Messungen ermittelt werden.

Maria Anna von Hornstein-Göffingen (1723-1809) leitete 1755 bis 1806 als letzte Fürstäbtissin das Chorfrauenstift St. Fridolin in Säckingen. | Bild: Stadtarchiv Bad Säckingen

Maria-Anna von Hornstein-Göffingen (1723 bis 1809) war als letzte Äbtissin des Säckinger Fridolinsstifts gerade vier Jahre in Amt und Würden, als sie eine Bestandsaufnahme über ihre Forststiftsgüter vornehmen ließ. Sie beauftragte 1759 den „Hochfürstlich Bischöflich Baselischer Geometer und Berainskommissar“ P.F. Paris aus Besançon, die Waldgrundstücke des Stifts der näheren Umgebung zu vermessen, deren Flächeninhalte zu berechnen, ihre Lage ausführlich zu beschreiben und darzustellen.

32 Einzelpläne waren zu einem großen Atlanten zusammengefasst

Ein Jahr später brachte Paris als Ergebnis 32 topografische Inselpläne hervor, auf denen fein säuberlich kartiert die einzelnen Walddistrikte abgebildet waren. Und diese Karten gab es gleich doppelt. Eine Ausfertigung ging wohl zu den Archivalien der Säckinger Stiftsverwaltung, und in einer weiteren waren die Einzelpläne im Maßstab 1:3500 in einem Ledereinband gebunden zusammengefügt. Der konnte ins Gelände mitgenommen werden, um Grenzsteine aufzusuchen und somit auch mögliche Grenzstreitigkeiten auszuräumen.

Bereits 1501 erwähnt, doch erst 1721 mit 32 Marksteinen vom Säckinger Stadtwald abgegrenzt, wurde das Forstareal Hasenrütte. 1759 erfolgte seine Aufmessung und anschließend die Kartierung und Flächenberechnung, die 78 Juchart (28 Hektar) ergab. | Bild: Repro Richard Kaiser

Die 32 dokumentierten Waldgrundstücke ergaben zusammen eine Fläche von 1131 Juchart (407 Hektar), die sich auf verschiedene Gemarkungen der näheren Umgebung verteilten. So zählten das Thimoshof-Gebiet mit 315 Juchart (113 Hektar, davon etwa die Hälfte Landwirtschaftsfläche) und das Meisenhardt-Areal (mit dem „Ecker Hoff“ und einer Sägemühle) mit 187 Juchart (67 Hektar) zu den markantesten Ländereien in unmittelbarer Nähe des Stifts.

Das Murger Frohnholz, an die Gemarkungen Säckingen und Harpolingen angrenzend, wurde 1759 mit 15 Juchart (5,4 Hektar) aufgemessen und mit der Aufhebung des Fridolinsstifts 1806 in das Eigentum der Gemeinde Murg überführt. | Bild: Repro Richard Kaiser

Vor Beginn der Vermessungstätigkeit wurden an den Grundstücken, sofern nicht von Bachläufen begrenzt, Marksteine gesetzt. Sie dienten in erster Linie der Sicherung des Grundeigentums, erfüllten aber auch ihren Zweck als Fixpunkte zur Geländeaufnahme und zur Kartierung der Pläne.

Ein Ausschnitt aus dem Meisenhardt-Areal zeigt den Eckerhof, dessen Verwalter Johann Thoma (1700 bis 1753), als Eggbauer bekannt, zur Symbolfigur der Salpeterer-Bewegung wurde. Als Wortführer der Aufständischen starb er in der Verbannung. | Bild: Repro Richard Kaiser

Die Abstände der benachbarten Grenzpunkte zueinander wurden in der Maßeinheit „Nürnberger Feldschuh“ (30,4 Zentimeter) angegeben. Die Anwendung des Längenmaßes „Wiener Schuh“ (31,6 Zentimeter) kam hierzulande erst ab 1772 in Betracht, nachdem die österreichische Regierung die Vermessung der Gemarkungen ihrer Vorlande angeordnet hatte. Mit den in den Plänen eingeschriebenen Maßzahlen konnte der Forstmeister vor Ort auch leicht die Grenzsteine aufsuchen und bei einem Abhandenkommen wieder herstellen.

Ein Nürnberger Feldschuh misst exakt 30,4 Zentimeter

Bemerkenswert ist außerdem, dass Geometer Paris die Länge eines Nürnberger Feldschuhs auf der ersten Seite seiner gebundenen Pläne abgetragen hat. Wer sie heute dort abmisst, kommt auf 30,4 Zentimeter, so wie die Gegenüberstellung des historischen Maßes mit dem heutigen, dem metrischen, das es seit 1872 gibt, definiert ist.

Die 1759 gesetzten Grenzsteine des Fridolinstifts waren mit einem Abtstab versehen. | Bild: Richard Kaiser

Mit der Aufhebung des Fridolinsstifts 1806 infolge der Säkularisation gingen die größeren Walddistrikte in das Eigentum des Großherzogtums Baden über. In der Folgezeit wurden diese Grundstücke mit neuen Grenzsteinen versehen, in denen das badischen Wappen eingemeißelt war. Auch erfolgte eine Neuvermessung, der das Forstgesetz von 1833 zugrunde lag.

Zum Jubiläum

Die Stadt Bad Säckingen erinnert im „Jahr der Jubiläen“ an den 300. Geburtstag der letzten Äbtissin Maria-Anna von Hornstein-Göffingen (1723 bis 1809). Die während ihrer Amtszeit entstandenen Vermessungswerke in den Jahren 1760, 1773, 1778 und 1780 waren eine letzte Bestandsaufnahme über die Stiftsländereien der näheren Umgebung.