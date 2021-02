von Peter Koch

Zwei Jahre Haft auf Bewährung erhielt ein 50-jähriger ehemaliger Autohändler aus der Region für Betrug in neun Fällen.

Das Amtsgericht Bad Säckingen sah für den geständigen Angeklagten eine Haftstrafte von zwei Jahren für angemessen, da er die neun Geschädigten um teilweise erhebliche Geldsummen gebracht hatte und trotz einiger Versuche der Regulierung immer noch rund 70.000 Euro der unrechtmäßig erworbenen Gelder nicht zurückerstattet worden seien.

Mit dem Urteil folgte Richter Meents dem Antrag der Staatsanwältin bezüglich des Strafrahmens. Allerdings setzte das Gericht die Strafe zur Bewährung aus. Es können nur Freiheitsstrafen mit einer Dauer von bis zu zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden. Zur Begründung teilte Richter Meents mit, dass er in diesem Fall besondere Umstände erkenne, die gerade noch die Bewährung ermöglichten. Würde die Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt, würden die Geschädigten erheblich benachteiligt, so Meents. Schließlich zahle der Angeklagte bereits seit längerer Zeit nicht unerhebliche monatliche Raten an diverse Gläubiger. Zwei der Raten, die der Angeklagte nach Vereinbarungen mit den Geschädigten monatlich aufbringt, machte das Gericht dann auch zur Bewährungsauflage, so dass diese Zahlungen zwingend zu leisten sind.

Der Angeklagte hatte laut Anklage in 2018, in fünf Fällen, gewerbsmäßigen Betrug begangen, da er im Nebenerwerb Fahrzeuge mit hohen Anzahlungen verkaufte, tatsächlich jedoch nicht in der Lage, beziehungsweise Willens war, die Fahrzeuge zu liefern.

Einige der Anzahlungen hatte er kurz nach der Vertragsschließung mit den Kunden, andere aber auch erst bis zu zwei Jahre später erstattet. Ein Kunde, der 43.000 Euro für einen VW Touareg angezahlt hatte, wartet bis heute auf eine Rückerstattung von rund 42.000 Euro.

Weiterhin hatte sich der Angeklagte, der als Verkaufsleiter in einem Schweizer Autohaus tätig ist, bei zwei Kunden Geld geliehen, obwohl er zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits wusste, dass er die Darlehen nicht bedienen konnte.

Zuletzt war er dann auch einem Mietwagenunternehmen aus Waldshut-Tiengen rund 5000 Euro Pkw-Leihgebühren schuldig geblieben. Ein Fahrzeug hatte er für sich selbst angemietet, eine weiteres für einen seiner Darlehensgeber, als Dankeschön. Auch hier war ihm bereits bei Anmietung klar, dass er die Rechnung nicht würde begleichen können.

Als Ursache für seine fortgesetzten Betrügereien gab der Angeklagte finanzielle Probleme an, in die er nach einer Insolvenz aufgrund einer gescheiterten Selbstständigkeit geraten war.

Ursprünglich hatte er vor, Autos aus dem Internet anzukaufen und mit kleinen Gewinnen zu veräußern. Da ihm aber das Startkapital fehlte, verlangte er hohe Anzahlungen von seinen Käufern, mit denen er die Kraftfahrzeuge zunächst selbst ankaufen wollte. Aber die Rechnung ging nicht auf. Die Anzahlungen reichten ihm nicht und so platzte ein Geschäft nach dem anderen und er versuchte nach einer Art Schneeballsystem eine Schuld mit einer neuen Anzahlung zu tilgen. Dem Angeklagten und der Staatsanwaltschaft bleiben Rechtsmittel gegen das Urteil.