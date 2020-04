Ein 24 Jahre alter Traktorfahrer ist am Dienstag auf einem Waldweg oberhalb von Bad Säckingen tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei mit. Der Mann wurde am späten Dienstagnachmittag unterhalb des Eggbergbeckens auf einem Waldweg von einem vorbeikommenden Mountainbikefahrer gefunden. Der 24-jährige lag eingeklemmt unter dem Traktor. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, so die Polizei. Der verständigte Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Unfallgeschehen aus, bei dem sich der Traktor ohne Fremdbeteiligung überschlug und der Fahrer dabei die tödlichen Verletzungen erlitt. Der Traktor sei beschlagnahmt worden. Der Sachschaden liege bei rund 2000 Euro. Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehrabteilung Willaringen, Rickenbach und Herrischried im Einsatz.