Bad Säckingen Dreikampf um Rathaus-Spitze: Amtsinhaber Guhl bekommt es mit zwei Gegenkandidaten zu tun

Überraschend wird der Bad Säckinger Bürgermeisterwahlkampf doch zu einem Dreikampf – nachdem es über weite Strecken der mehr als zwei Monate währenden Bewerbungsfrist so ausgesehen hatte, als gäbe es ein Duell zwischen Amtsinhaber Alexander Guhl und dem Linken-Stadtrat und Rhybrugg-Wirt Angelo De Rosa. Am letzten Tag der Bewerbungsphase reichte Gesche Roestel aus Wehr ihre Bewerbungsunterlagen für die Bürgermeisterwahl am 20. Oktober ein. Ein weiterer Interessent hatte sich via Facebook gemeldet und für einigen Wirbel gesorgt, aber letztlich bis Fristende um 18 Uhr keine Unterlagen eingereicht. Hier die Kandidaten im Überblick: