Bad Säckingen vor 3 Stunden

2.2.22 oder 22.2.22 – welches Datum ist bei Hochzeitspaaren beliebter?

Gleich zwei Schnapszahlen bieten sich in diesem Jahr als Hochzeitsdatum an. Doch einer der beiden Tage ist bei Paaren in Bad Säckingen beliebter. Welches das ist, verrät Standesbeamtin Ursula Schöneich.