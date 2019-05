von SK

Ein 22-Jähriger verlor im Fricktal bei Herznach in einer Kurve die Herrschaft

über das Fahrzeug und geriet von der Straße, fuhr eine Böschung hinunter und überschlug sich. Der Fahrer wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Laut Kantonspolizei fuhr der junge Schweizer am Samstag gegen 16 Uhr von Herznach in Richtung Zeihen. In einer Kurve geschah der Unfall. Der Ford Fiesta überschlug sich. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Kantonspolizei klärt den Unfallhergang. Den Fahrer erwartet eine Anzeige.