Bad Säckingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

21-Jähriger dreht gleich zweimal durch – Irrfahrt zieht Spur der Verwüstung bis in die Schweiz – mit Video

Zwei Taten, ein Täter – so hat es die Polizei rekonstruiert: Der Fahrer eines geklauten Radladers zog durch die Rheinbrückstraße eine Spur der Zerstörung. Dann flüchtete er in Schweiz und zerlegte laut Polizei einen – erneut geklauten – Mercedes an der Adler-Kreuzung im benachbarten Stein – mutmaßlich soll es derselbe Täter sein. In der Bad Säckinger Rheinbrückstraße hat die Zerstörung besonders den Kaffeeladen hart getroffen. Aber Inhaberin Denise Born improvisiert und ist am Dienstag wieder für ihre Gäste da.