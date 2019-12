Die Bäume seien wegen fehlender Vitalität nicht mehr sicher. Im Einzelnen werden gefällt: Drei Tannen beim Hochrheinstadion, zwei Buchen, eine Eiche, ein Ahorn und eine Esche im Berberich-Badmattenpark, ein Ahorn, drei Buchen und eine Eiche am Waldfriedhof, im weiteren Stadtgebiet fallen zwei Ahorn, eine Zypresse, eine Linde, eine Pappel, eine Robinie, eine Vogelkirche und eine Schwarznuss. In den letzten Monaten wurden im Stadtgebiet aber auch 134 Bäume gepflanzt. Es handelt sich dabei um Spenden und um Bäume aus der Aktion „Plant for Planet“. Für die jetzt im Winter gefällten Bäume wird es im Frühjahr Ersatzpflanzungen geben.