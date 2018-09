von Helmut Kohler

Gefühlt startete der Sommer 2018 schon im April, als die Temperaturen zur Monatsmitte hin die 25-Grad-Marke vier Tage in Folge überschritten hatten. Auch der 2,3 Grad Celsius (°C) zu warme Mai erinnerte eher an einen Sommermonat.

Mit 67 Sommertagen (die Norm sind 41,4 Tage) davon 30 Hitzetage (Norm: 11,6 Tage) und einem Temperatur­überschuss von 2,6 °C war der 17 Stunden zu sonnige und 89,2 Liter pro Quadratmeter (l/m²) zu trockene Sommer 2018 nach dem Rekord-Hitzesommer 2003 der zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor mehr als 150 Jahren.

Während das trockene Wetter den Sonnenanbetern ein Lächeln bescherte, trieb es Landwirten und Gärtnern eher Sorgenfalten auf die Stirn. Die gewohnte Anzahl der Jahres-Sommertage wurde bereits am 21. Juli und die der Hitzetage am 29. Juli überschritten.

Zur Person

Helmut Kohler, Hobbymeteorologe aus Schwörstadt, zeichnet seit 1997 die Wetterdaten am Hochrhein auf. Dazu hat er zwei eigene Wetterstationen. Zusätzlich betreut er auch die Wetterstation im Bad Säckinger Kurgebiet. Für den SÜDKURIER gibt Kohler in regelmäßigen Abständen einen Einblick in seine Wetterstatistik und wagt ab und zu auch eine Vorhersage. Die Daten seiner Wetterstation sind auch im Internet nachzulesen (www.wetter-schwoerstadt.de).