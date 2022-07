Bad Säckingen - Alle Köstlichkeiten der italienischen Küche gibt es im Margarethen Schlössle in Bad Säckingen zu genießen. Hinzu kommt das gehobene Ambiente. Das Wohl der Gäste ist das Hauptaugenmerk von Caterina und Mario Di Sario. Seit 20 Jahren führt das Ehepaar das italienische Restaurant mit dem besonderen Flair.

„Wir machen wirklich alles“, betont es Caterina di Sario. Damit umschreibt sie nicht nur alles, was die italienische Küche hergibt, auf Wunsch werden auch gerne Pommes Frittes gereicht. „Die Gastfreundschaft ist uns sehr wichtig“, so Caterina Di Sario weiter. Und das Ehepaar mit ihren insgesamt neun Mitarbeitern tut alles dafür. Das fängt bereits beim Tisch an. „Unsere Tische werden edel eingedeckt“, so Di Sario weiter. Und das gilt nicht nur für besondere Anlässe. „Auch wer nur schnell seine Mittagspause bei uns verbringt, soll sich willkommen fühlen“.

Insgesamt 120 Sitzplätze verteilt auf zwei Stockwerke und weitere 100 Plätze im Außenbereich bieten auch für Firmen-, Vereins- oder Familienfeste alle Möglichkeiten. In Absprache mit den Gäste deckt Caterina Di Sario die Tische dem Anlass entsprechend ein. „Die Gäste dürfen sich die Farben wünschen, in denen sie ihre Tische haben möchten. Auch der Blumenschmuck und andere Dekoartikel werden dem Wunsch entsprechend angerichtet. „Die Gäste sollen gleich sehen, das ist ihr Tisch und sich wohlfühlen“, so die Restaurantinhaberin weiter.

Die Küche ist das Refugium von Mario Di Sario. Er hat seinen Beruf als Gastgeber von Grund auf im Rheinfelder Restaurant „Wasserturm“ gelernt. „Danach hatte mein Mann den Wunsch, sich selbstständig zu machen“. Im prachtvollen Margarethen-Schlössle mitten im Herzen von Bad Säckingen hat das Paar die für sie zugeschnittene Immobilie gefunden. Seit 20 Jahren legt Mario Di Sario großen Wert darauf, dass alle seine Speisen auf der Karte frisch zubereitet werden. „Wir verarbeiten ausschließlich frische Zutaten“, so die Inhaberin weiter. Dass die Pasta komplett selbst zubereitet wird, ist für Mario Di Sario Ehrensache. „Qualität hat bei uns oberste Priorität“, so Caterina Di Sario weiter. „Das Preis-Leistungsverhältnis muss stimmen, weshalb wir nicht nur was für den Magen, sondern auch was für die Augen bieten möchten“. Am Nachmittag steht eine Auswahl an selbst gebackenen Kuchen und Torten für einen gemütlich Plausch auf der Karte. „Wer möchte, kann auch eins unserer frischen Desserts genießen.“