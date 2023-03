Nach der Corona-Zwangspause ist der Schweiz-Austausch am Scheffel-Gymnasium mit einem neuen Teilnehmenden-Rekord wiederbelebt worden. Die Schülerinnen und Schüler kehrten laut Pressemitteilung der Schule „mit einer Menge interessanter alltäglicher Eindrücke sowie dem ein oder anderen neu erworbenen französischen Wort“ zurück nach Bad Säckingen.

19 Schüler dabei

Vom 11. bis 25. März durften 19 Schülerinnen und Schüler des Scheffel-Gymnasiums eine Woche lang in das alltägliche und schulische Leben der Austauschpartnerinnen und -Partner in der Stadt Cernier im Schweizer Kanton Neuchâtel hineinzuschnuppern. Sie erlebten eine Woche voller neuer, teils ungewöhnlicher Erfahrungen.

Überleben dank Französisch

Für einige der jungen Teilnehmenden am diesjährigen Schweiz-Austausch war es das allererste Mal, dass sie in einem fremden Land allein zurechtkommen mussten – und dann auch noch in französischer Sprache! Eine fabelhafte Möglichkeit, um die bisher erlernten Sprachfähigkeiten unter Beweis zu stellen. Französisch sei so zum Überlebenswerkzeug im Alltag geworden, heißt es in der Mitteilung des Scheffel-Gymnasiums.

Nach einer Woche vollzog sich der Wechsel und die deutschen Teilnehmenden empfingen nun die Schweizer Schülerinnen und Schüler ebenfalls eine ganze Woche lang am Scheffel-Gymnasium und in ihren Familien. Auch die Schweizerinnen und Schweizer nahmen hier in Bad Säckingen am Schulgeschehen teil und bekamen damit einen lebendigen Einblick ins deutsche Schulsystem und in den Alltag ihrer Freunde.

Bei einem gemeinsamen Ausflug deutscher und Schweizer Schülerinnen und Schüler in die Kletterhalle „Boulderstube“ nach Laufenburg sowie bei einem Scheffel-Filmabend mit buntem Buffet konnten die neu geknüpften Bekanntschaften der Austausch-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer dann bestärkt werden.