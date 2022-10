von Michael Gottstein

Der Fremdenverkehr erholt sich allmählich von dem Einbruch durch die Corona-Krise. Das Tourismus- und Kulturamt Bad Säckingen ist daher froh, dass zwölf neue, zertifizierte Stadtführer bereit stehen, um den Gästen die Schönheiten der Stadt zu zeigen. Das Amt plant neue Themenführungen, in der kommenden Saison soll die klassische Stadtführung zweimal pro Woche angeboten werden.

Über neue Stadtführer, die auch die Grabplatte des Liebespaares Werner Kirchhofer und Maria Ursula von Schönau (im Bild) vorstellen werden, freuen sich (von links) Thomas Ays, Ilona Flum, Patrick Merz und Alexander Guhl. | Bild: Michael Gottstein

Amtsleiter Thomas Ays erläuterte, dass die Stadt 250 Führungen im Jahr 2019 angeboten hat; 2020 gab es fast keine geführten Touren, 2021 erholte sich das touristische Leben, ohne das Niveau der Vor-Corona-Zeit zu erreichen. In diesem Jahr zeichnet sich ein weiterer Aufwärtstrend ab. „Wir hätten mehr Führungen anbieten können, wenn wir das Personal gehabt hätten“, sagte Bürgermeister Alexander Guhl – bisher gab es sechs Führer. Im Sommer suchte die Stadt per Ausschreibung und Presseartikeln neue Führer – mit Erfolg: Zwölf Bürger bekundeten ihr Interesse und waren bereit, eine Schulung mitzumachen. Als Kursleiterin gewann das Amt Andrea Schwitalla aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sie ist Referentin vom Bundesverband der Gästeführer. Dies hat den Vorteil, dass die frisch zertifizieren Teilnehmer nun in ganz Deutschland als Stadtführer eingesetzt werden können. Die Kosten für die Ausbildung übernahm die Stadt.

Information und Buchung Tourismus- und Kulturamt Bad Säckingen, Waldshuter Straße 20, 07761/568 30. Die Führungen stehen im Internet: www.badsaeckingen.de/veranstaltungskalender

Zusätzlich kümmerten sich Ilona Flum und Patrick Merz um die Kandidaten. In einem zweitägigen Seminar ging es um die Frage, wie man Gäste begeistert und eine Führung zum Erlebnis macht, um Konfliktmanagement und den Umgang mit schwierigen Gästen. In einer schriftlichen Prüfung mussten die Kandidaten ihr Wissen über die Stadt und die Sehenswürdigkeiten unter Beweis stellen und zeigen, was sie gelernt hatten. Im praktischen Teil bekam jeder ein Thema zugelost, anschließend ging die Gruppe auf eine Stadtführung, in der jeder sein Thema fünf Minuten lang vorstellte. „Erfreulicherweise ist niemand abgesprungen, und alle haben die Prüfung geschafft“, sagten Ilona Flum und Patrick Merz. Demnach verfügt die Stadt nun über 18 qualifizierte Lotsen.

Das Amt arbeitet an neuen Themenführungen und einem neuen Flyer. Die besonders beliebte klassische Stadtführung, die samstags stattfinde, solle von April bis Oktober 2023 an zwei Wochentagen angeboten werden, kündigte Thomas Ays an. Auch die schauspielerische Trompeterführung und die Nachtwächterführung finden regelmäßig statt. Daneben gibt es weitere Angebote für Gruppen, zum Beispiel Kinder-, Münster- und literarische Führungen oder Touren auf Englisch.