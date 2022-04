Bad Säckingen – Es ist der Treffpunkt nach dem Einkauf, nach dem Stadtbummel, für ein Treffen mit Freunden und Arbeitskollegen oder einfach um mal die Seele baumeln zu lassen.

Die Osteria Bar Eden auf dem Spitalplatz in Bad Säckingen bietet für alles den richtigen Rahmen und das bereits seit 15 Jahren. Längst sind die beiden Geschäftsführer Andrea Scalabrin und Lubos Kavka ein eingespieltes Team. Gemeinsam haben sie es durch die guten, aber vor allem durch die schweren Zeiten – wie der Unfall direkt vor der Haustür oder die Corona-Pandemie – geschafft. Geholfen hat ihnen dabei die Liebe zum Beruf und der Wunsch, immer für die Gäste da sein zu wollen.

Bereits von Beginn an war die Osteria Bar Eden der Treffpunkt für alle Altersgruppen. Die Damen treffen sich zum Kaffee, die Freunde zu einem Glas Wein oder Cocktail und die Arbeitskollegen zum gemeinsamen Mittagessen. „Wir bieten ein Konzept für alle“, so Geschäftsführerin Andrea Scalabrin. Ebenfalls von Beginn an war es ihr wichtig, dass der Kuchen von ihr selbst gebacken wird. „Nach den Rezepten meiner Oma“, sagt sie und das schmeckt man auch. Nicht selten sind alle Plätze im Restaurant oder im gemütlichen Außenbereich komplett belegt. Auch die täglich wechselnden Mittagsgerichte werden frisch zubereitet. Auch auf der Speisekarte macht sich die Flexibilität des „Eden“ bemerkbar: Der Gast darf zwischen Speisen aus der italienischen und deutschen Küche wählen.

Dieser Flexibilität und dem Servicegedanken der Osteria Bar Eden ist es zu verdanken, dass die beiden Geschäftsführer und ihre insgesamt zwölf festangestellten Mitarbeiter gut durch die Pandemiezeiten gekommen sind. „Ich wollte für meine Kunden da sein und mich nicht auf den Staat verlassen“, sagt sie selbstbewusst. Jeden Tag boten sie weiterhin ihre Gerichte zum Mitnehmen an. Nicht nur die Stammgäste dankten es ihnen. „Ich habe dadurch viele neue Gäste gewonnen, die mir auch weiterhin treu sind“, freut sich Andrea Scalabrin.

Den monatelangen Lockdown haben die beiden Geschäftsführer außerdem dazu genutzt, der Osteria Bar Eden einen neuen, modernen Look zu verpassen.

Einen Namen hat sich die Osteria Bar Eden mit ihren Fasnachtspartys mit einer Bar im Außenbereich und einem DJ auf dem Spitalplatz gemacht. Gerade in diesem Jahr, wo aufgrund der Pandemie kaum Veranstaltungen im Innenbereich möglich waren, ein willkommener Treffpunkt. Jedes Jahr finden außerdem zwei Konzerte im „Eden“ statt. Um mit ihren Gästen und Freunden das Jubiläum zu feiern, laden Andrea Scalabrin und Lubos Kavka am Samstag, 30. April, zu einer Open Air-Feier, ebenfalls mit einer Bar im Außenbereich ein. Ab 17 Uhr gibt es Musik von Fabrizio Sciandrini, der um 19.30 Uhr die Gruppe „Dislike Silence“, eine Vorgruppe der Band „Silbermond“, folgt. Um 21.30 Uhr zeigt der Zirkus Papperlapapp seine Feuershow auf dem Spitalplatz.

Eine Reservierung für die Open-Air-Feier wird unter Telefon 07761/5 53 62 31 empfohlen.