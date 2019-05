Bad Säckingen (ska) Mit einem stolzen Alter von 125 Jahren, ist die Stadt Apotheke auf dem Münsterplatz in Bad Säckingen, die älteste Apotheke in Bad Säckingen. Die Gründung der Apotheke 1750 geht noch zurück in die Zeit des Damenstifts in Säckingen.

Damals beantragte der Physikus des Damenstifts, Dr. Berger, die Einrichtung einer Apotheke als erste vor Ort in der Stadt. Doch war die Säckinger Apotheke nicht die erste in der Region. Denn in den Städten Laufenburg, Rheinfelden und Waldshut, sowie im Kloster St. Blasien, sind Apotheken bereits in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts nachweisbar.

„Das Stift in Säckingen hatte eine eigene ärztliche Versorgung, weshalb auch die notwendigen Arzneimittel im Kloster selbst hergestellt oder besorgt worden sind“, weiß Pharmazeutin Rosemarie Boos-Baumgartner. Sie führt die Stadt Apotheke auf dem Münsterplatz seit 34 Jahren.

1776 wurde die Apotheke von Peter Brentano gekauft und geführt. 1894 folgte der Apotheker Wilhelm Erhardt, auf die Stadt Apotheke am Kirchplatz, dem heutigen Münsterplatz. Dieses Datum gilt als Geburtsstunde für den Namen „Stadt Apotheke“. Es folgten nachweislich die Besitzer von 1904 bis 1949 Alfred Stenglin, von 1949 bis 1956 Dr. Adolf Gempp, von 1956 bis 1965 Dr. Wolfgang Endres, der allerdings nur Pächter der Stadt Apotheke war. Von 1965 bis 1977 führte sie Franz Orthmayer, dem zwei Jahre lang Pauls Schweissguth als Pächter folgte. 1979 übernahm dann die Apothekerin Marianne Fuchs, heute Marianne Bathe, die Stadt Apotheke auf dem Münsterplatz. Als sie 1985 den Münsterplatz verließ, um in Bad Säckingen die Bergsee Apotheke zu gründen, folgte ihr Rosemarie Boos-Baumgartner. Sie hat zuvor drei Jahre lang als Angestellte bei Marianne Fuchs gearbeitet. „Das war der Glücksgriff meines Lebens“, sagt Rosemarie Boos-Baumgartner damals wie heute.

In Klotten an der Mosel geboren, hat Rosemarie Boos-Baumgartner 1974 ihr Abitur auf dem Martin von Cochem-Gymnasium absolviert. Schon früh zeigte sich bei ihr das Interesse an der Naturwissenschaft. „Naturgesetze haben mich immer interessiert“, erzählt sie. Früh stand fest, dass sie Chemie studieren möchte. Damals noch ein eher exotischer Berufswunsch für Frauen. Nach ihrem Abitur begann sie ihr Chemiestudium für vier Jahre in Marburg. Dem hängte sich 1978 dann weitere zwei Jahre ein Pharmaziestudium in der Freien Universität in Berlin an. „Zu diesem Studium hat mir eine Freundin geraten, weil ich mir dadurch besser Berufsaussichten versprochen hatte“, so die 63-Jährige. Ihr Pharmazie-Praktikum machte Boos-Baumgartner in Mannheim, bevor sie dann 1982 nach Bad Säckingen kam.