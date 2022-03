Das Sisslerfeld bei Stein ist die größte Landreserve für Industrieansiedlungen im gesamten Kanton Aargau. In direkter Nachbarschaft zu Bad Säckingen und Murg sollen hier in den nächsten Jahren bis zu 10.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Erschließung des Sisslerfelds für die Industrie wird voraussichtlich auch direkte Auswirkungen auch auf die deutsche Nachbarschaft haben. Beispielsweise ist zu erwarten, dass Menschen in die Grenzorte zuziehen, um in Deutschland wohnen aber auch auf kurzem Weg zu den neuen Arbeitsstellen in die Schweiz gelangen zu können.

Um die Öffentlichkeit über das Projekt zu informieren, laden die vier Schweizer Anrainergemeinden Eiken, Münchwilen, Sisseln und Stein am Dienstag, 29. März, um 18 Uhr, in den Saalbau Stein zum Forum Sisslerfeld ein. Angesprochen sind alle Interessierten aus den vier genannten Gemeinden sowie auch aus Bad Säckingen. Die Veranstaltung wird voraussichtlich bis etwa 20 Uhr dauern.

Planer geben Antworten

Im Forum Sisslerfeld wollen Vertretungen der vier Gemeinden und der Stadt Bad Säckingen, der Kantonsplaner und das Planungsteam Antworten geben auf Fragen wie: Wie soll sich das große Industriegebiet Sisslerfeld bei Stein entwickeln? Werden die Interessen und Anliegen der Bevölkerung berücksichtigt? Wie können sich Bürger einbringen?

Wie schon an der Online-Veranstaltung im Januar wird über den aktuellen Stand des Projektes informiert und es besteht die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen und zu diskutieren. Interessierte können sich bis zum 27. März für die Veranstaltung auf der Homepage des Projekts (www.sisslerfeld.ch) oder bei der Bad Säckinger Stadtverwaltung per E-Mail (info@bad-saeckingen.de) und per Telefon (07761/51-0) anmelden.