Mit einem gelungenen Jubiläumskonzert hat der Liederkranz Rippolingen sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Im voll besetzten Saal des Feuerwehrhauses Rippolingen begeisterte der Chor nicht nur mit einem schwungvollen Konzertprogramm, sondern nahm auch besondere Ehrungen entgegen. „Wir sind stolz, dass wir das geschafft haben, es gab auch schon Zeiten, da waren wir wegen wenigen Sängern schon abgeschrieben“, erklärte der Vorsitzende des Liederkranzes, Manfred Wenisch, vor dem Konzertbeginn. Anschließend an einen Sektempfang leitete dann das Lied „Wir feiern ein Fest der Freude“ einen Abend ein, der zahlreiche Glanzlichter bereithielt.

Sie feiern das 100-jährige Bestehen des Liederkranzes Rippolingen (vorn, von links): Bad Säckingens Altbürgermeister Günther Nufer, Bruno Huber (seit mehr als 50 Jahren aktiv im Chor), Ehrenchorleiter Hubert Alznauer und Ortsvorsteher Franz Strotz, (hinten, von links:) Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl, Andreas Thoma vom Chorverband Hochrhein, Johanna Wassmer, der Vorsitzende Manfred Wenisch, Christine Gehr, Landrat Martin Kistler und Martin Kramer (seit mehr als 50 Jahren aktiv im Chor). | Bild: Alexander Jaser

Nach seiner Begrüßung nahm der Vorsitzende Manfred Wenisch für den Liederkranz aus der Hand von Landrat Martin Kistler die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehene Zelter-Plakette entgegen, die höchste Auszeichnung für Amateurchöre in Deutschland. Für den Chorverband Hochrhein überreichte Andreas Thoma eine Ehrenurkunde zum Jubiläum und auch Ortsvorsteher Franz Storz gehörte zu den Gratulanten.

Landrat Martin Kistler (Mitte) überreicht im Namen des Bundespräsidenten die Zelter-Plakette – Deutschlands höchste Auszeichnung für Amateurchöre – an Manfred Wenisch. | Bild: Alexander Jaser

Manfred Wenisch zeichnete schließlich mit Christine Gehr und Johanna Wassmer zwei verdiente Sängerinnen für ihre 25-jährige Mitgliedschaft im Liederkranz aus.

Sie gehören zur instrumentellen Begleitung: Frank Bertram, Martina Huber und Sina Ebner. | Bild: Alexander Jaser

Im Anschluss an einen Rückblick auf die lange Geschichte des Liederkranzes durch Manfred Wenisch galt der Fortgang des Abends dann ganz der Musik. Moderiert von der stellvertretenden Vorsitzenden Jana Oelschläger präsentierte der Chor unter der Leitung von Ehrenchorleiter Hubert Alznauer ein schmissiges „Rote-Lippen-Medley“ und ein nicht weniger stimmungsvolles Musical-Medley.

Der Vorsitzende Manfred Wenisch begrüßte die zahlreichen Gäste. | Bild: Alexander Jaser

Die alten Lieder des einstigen Männerchors, in dem seit 1997 auch Frauen mitwirken, wurden durch den Projektchor der Männer noch einmal auf die Bühne gebracht – dabei lebten die alten Zeiten herrlich wieder auf.

Vom Chorverband Hochrhein überreichte Andreas Thoma eine Ehrenurkunde. | Bild: Alexander Jaser

Mit den Liedern „Über den Wolken“ und „Gute Nacht Freunde“ schloss der Liederkranz mit instrumenteller Begleitung ein besonderes Konzertvergnügen ab, war doch in allen Liedern die besondere Freude der Sängerinnen und Sänger an der Musik spürbar.

Eine Flasche Milch als Lohn für seinen Einsatz als Chorleiter gibt es für den Ehrendirigenten Hubert Alznauer – so wie einst für den ersten Dirigenten vor 100 Jahren. | Bild: Alexander Jaser

Für das begeisterte Publikum war es ein Kunstgenuss, der in der instrumentellen Begleitung durch Martina Huber mit Akkordeon und Querflöte, Sina Ebner an der Timba – die auch als Solistin des Liederkranzes glänzte – und Frank Bertram an der Gitarre eine wunderbare Abrundung fand.

Ortsvorsteher Franz Stortz gratulierte dem Liederkranz Rippolingen. | Bild: Alexander Jaser

Doch nicht nur die musikalische Ader führe die Gesangsfreunde in Rippolingen zusammen, so Manfred Wenisch. „Wir stimmen nicht nur einfach ein Lied an, auch die Geselligkeit spielt eine Rolle – abends einmal loslassen zu können und unter netten Leuten zu sein“, das mache das Besondere der Gemeinschaft im Chor aus. Für die Zukunft des Liederkranzes erhoffe er sich „Beständigkeit, damit die Tradition des Liederkranzes erhalten bleibt, vielleicht auch mit neuen Sängern.“

Sie wurden für 25jährige aktive Mitgliedschaft durch den Vorsitzenden Manfred Wenisch geehrt: Christine Gehr und Johanna Wassmer. | Bild: Alexander Jaser

Er wünsche sich „Beifall und zufriedene Gesichter und dass die Leute sagen: Es war schön, in einem Konzert des Liederkranzes gewesen zu sein.“ Das dieser Wunsch in Erfüllung geht, daran ließ der starke Beifall des Publikums keinen Zweifel aufkommen. Wer den Liederkranz Rippolingen bei seinem nächsten großen Auftritt erleben möchte, auf den wartet schon das traditionelle Weihnachtstheater des Liederkranzes – dem zuvor der Gesang vorausgeht.

Mit Herzblut seit über 40 Jahren dabei: Ehrenchorleiter Hubert Alznauer. | Bild: Alexander Jaser

Viele fleißige Hände halfen beim Jubiläumskonzert des Liederkranzes Rippolingen. | Bild: Alexander Jaser

Ein gespanntes Publikum feierte mit dem Liederkranz im Feuerwehrhaus Rippolingen. | Bild: Alexander Jaser