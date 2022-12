Bad Säckingen – Im Wäschehaus Schneider in der Steinbrückstraße gibt es Grund zum Feiern. Denn bereits seit zehn Jahren ist das Geschäft mit einer großen Auswahl an feinen Dessous und Nachtwäsche sowie Bademode an diesem Ort zu finden.

Rabattaktion

Als Dankeschön für die Kunden gibt es ab Freitag, 2. bis Samstag, 10. Dezember, beim Einkauf 25 Prozent Rabatt auf alles, außer auf bereits reduzierte Ware. Am Freitag, 2. Dezember, werden die Kunden außerdem mit einem Glas Sekt begrüßt. Im Rahmen der Jubiläumswoche ist es für die Kunden außerdem möglich, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Jeder Einkauf im Wäschehaus Schneider wird mit einem Los belohnt. Zu gewinnen gibt es insgesamt vier Dessous-Sets sowie Gutscheine im Wert von 5 Euro.

Kleine und große Größen

„Wir sind auf kleine und große Größen spezialisiert“, erklärt die Filialleiterin Janien Steinbrenner. Das heißt, die Mode von Anita, Nina von C oder Aubade ist in den Größen AA bis G erhältlich. „Größere Größen können bei uns problemlos bestellt werden“, so die Filialleiterin weiter. Ebenfalls im Angebot ist aktuell auch Wärmewäsche von Medima.

Das Wäschehaus Schneider ist außerdem auf Brustprothetik spezialisiert. Nach vorherige Terminabsprache werden die Kunden in der Diskretkabine kompetent beraten. „Die Brustprothetik ist ein sensibles Thema“, erklärt die Filialleiterin. Denn nicht nur körperliche Aspekte spielen eine Rolle, sondern auch psychische. Darum hält das Wäschehaus Schneider auch eine Auswahl an schicken Prothesen BHs für die Kundinnen bereit. „Wir wollen unseren Kundinnen dabei helfen, sich wieder als Frau zu fühlen“, so Janien Steinbrenner. Die attraktiven Prothesen-BHs mit Tragekomfort und tollen Designs, unterscheiden sich inzwischen kaum noch von herkömmlichen Dessous.