Bad Säckingen - „Premio – Reifen und Autoservice“ in der Schaffhauser Straße 18 in Obersäckingen feiert Geburtstag. Seit inzwischen zehn Jahren dreht sich bei den Brüdern Mahmut, Abdul und Ebu Külah alles rund um das Auto.

Reifen und Servicewerkstatt

Seit dem Standortwechsel der Firma im Jahr 2012 von der Bergseestraße in die Schaffhauser Straße in Obersäckingen, haben Mahmut und Ebu Külah die Geschäftsleitung übernommen. Mit viel Ehrgeiz und Können haben die drei Brüder den einst reinen Reifenhandel zu einer Servicewerkstatt ausgebaut, die keine Kundenwünsche mehr offen lässt. Die Brüder bringen bereits jahrelange Erfahrung in das Geschäft mit ein, das sich auf den kompletten Autoservice, einem PKW- und LKW-Reifendienst sowie auf Autoreparaturen, Inspektion und TÜV spezialisiert hat. Dem Kunden steht eine Reparaturwerkstatt für Service, Reifenwechsel, Reifeneinlagerung oder Achsvermessung zur Verfügung. Klimaanlagen werden überprüft oder Bremsen kontrolliert. Inspektionen und Reparaturen werden nach Herstellervorgaben durchgeführt und die Garantie bleibt weiterhin bestehen. Reifen und Felgen sind in großer Anzahl vorhanden.

Unfallabwicklung

Und hat es mal gekracht, kümmert sich das Team von „Premio – Reifen und Autoservice“ auch um die komplette Unfallabwicklung. Und wenn dann mal gar nichts mehr geht, kann auf Wunsch auch ein neues Fahrzeug besorgt werden.