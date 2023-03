Bad Säckingen – „Ma.Ri – Exklusive Mode“ feiert den ersten Geburtstag und Inhaberin Margarethe Riedl zieht eine zufriedene Bilanz über ihr erstes Geschäftsjahr. Denn der Sprung ins kalte Wasser hat sich ausbezahlt.

Noch vor einem Jahr mitten in der Pandemie hat Margarethe Riedl die Geschäftsräume in der Steinbrückstraße vollumfänglich renoviert und ihr Geschäft eröffnet. „Für mich ist es ein großes Glück da sein zu dürfen, und dass mir so viele Kunden ihre Treue erweisen“, freut sich die Unternehmerin. Immerhin rund 70 Prozent ihrer Kunden kommen aus Bad Säckingen und Umgebung. Etwa 30 Prozent kommen aus der Schweiz oder sind Tagesgäste in Bad Säckingen. Anlässlich des Geburtstagsfestes, dürfen sich die Kunden bei einer Würfelaktion von Freitag, 31. März bis Samstag, 8. April ihren eigenen Geburtstagsrabatt würfeln. Mit drei Würfeln darf dreimal gewürfelt werden und die höchste Zahl gilt als Rabatt auf den Gesamteinkauf. Außerdem gibt es für jeden Kunden ein Glas Sekt.

Wer das Besondere sucht, wird bei „Ma.Ri – Exklusive Mode“ fündig. Modische Kleidung mit dem gewissen Etwas aus erlesenen Kollektionen, so viel sollte sich jeder Wert sein. Und wenn die Mode dann auch noch fair und nachhaltig produziert worden ist – umso besser. Eine einzigartige Kollektionsvielfalt internationaler Marken für Damen und Herren, bietet Margarethe Riedl ihre Kunden auf rund 160 Quadratmetern – und noch viel mehr. „Ich möchte meinen Kunden den Einkauf zum Erlebnis gestalten“, verspricht die Geschäftsführerin. Oberste Priorität dabei ist eine ehrliche Beratung ganz ohne Kaufzwang. Sie und ihre beiden Mitarbeiterinnen Sandra Defner und Martina Baumgartner möchten inspirieren und die Kunden sollen ein Gefühl für ihre Mode entwickeln. Bei Ma.Ri – Exklusive Mode“ treffen Sportswear auf Casual, Business auf Design und trendige Mode auf Street Style. Denn bei Ma.Ri soll jeder Kunde fündig werden. Deshalb richtet sie sich mit ihren Kollektionen auch an junge Leute.

Zum Einkaufserlebnis bei „Ma.Ri – Exklusive Mode“ gehört es auch, dass der Kunde individuelle Einkaufstermine buchen kann, wo sich Margarethe Riedl und ihr Team ausschließlich Zeit für den Kunden und eine ausführliche Beratung nehmen. Das Geschäft besticht nicht nur durch edle Marken, sondern auch durch eine ganz besondere Atmosphäre. Der Lounge-Charakter sorgt für den entsprechenden Wohlfühleffekt.

Pünktlich zum Geburtstag haben sich neu im Geschäft die Jeansmodelle der Manufaktur Blue Velvet aus Italien angekündigt. Eine Kollektion für Damen und Herren, hergestellt auf rein ökologischer Basis ist ab sofort bei „Ma.Ri – Exklusive Mode“ erhältlich, und zwar zu einem besonderen Kennenlernpreis. „Ich gebe im Rahmen der Geburtstagswoche 20 Prozent auf den regulären Preis“, kündigt die Unternehmerin an.

Wer sich in dem Modegeschäft umsieht, der trifft auf weitere große Marken mit Qualität. Seidensticker zählt seit über 100 Jahren den renommierten Hemden- und Blusenherstellern Europas und gehört zu den Marken mit dem höchsten Bekanntheitsgrad. Die perfekt sitzende Jeans für jede Frau bietet das Unternehmen Angels. Für coole Akzente für ein selbstbewusstes Modestatement legt Boss den Fokus auf präzisen Schnitt und klassischer Schneiderkunst für Damen und Herren. Das Ergebnis ist ein Look für jeden Anlass und jede Tageszeit. Die Mode von Stefan Brandt steht für ein Jersey-Produkt mit Eigenelastizität und Formstabilität, das sich wie Cashmere oder Seide anfühlt. Die Produkte sind ausschließlich handgenäht. Frech, zeitgemäß und sportiv. So beschreibt sich die Mode von Armani Exchange für den Herrn. Aber auch Damen können sich mit diesem Label mit exklusiver Streetwear-Mode einkleiden.

Moderne Silhouetten und die perfekte Passform für die Damen, verbunden mit hohem Tragekomfort: „Seductive“, eine Marke, die sich ganz auf die Herstellung von Damenhosen spezialisiert hat. Sportliche Eleganz mit Niveau bietet Sportalm Kitzbühel. Für den sportlichen oder eleganten Look. Elegante Freizeitmode aus Italien verspricht „Max Mara Weekend“. Exklusive Designermode für ein breites Publikum in höchster Qualität, Kreativität und klare Schnitte. Mode die beflügelt entwirft Marc Aurel für Damen. Hochwertige Stoffe, feinste Details und Eleganz zeichnen dieses Label aus. Phil Petter konzentriert sich auf das Thema Strick für den modebewussten Mann. Die Denkweise von MMX konzentriert sich zuvorderst auf den ökologischen und sozialen Fokus.