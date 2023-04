Bei der Hauptversammlung des Judo-Clubs Albbruck gab Teilneuwahlen, bei denen die Amtsinhaber bestätigt wurden. Vorsitzender ist weiterhin Patrick Strittmatter, Jugendwart Jan Ruch und Schriftführer Lothar Strittmatter.

In den Reihen der Ehrenmitglieder, deren Vorbildfunktion Bürgermeister Stefan Kaiser besonders hervorhob, gab es weiteren Zuwachs. Jürgen Steinke hatte in den Jahren von 1994 bis 2022 den Posten des Schriftführers inne. Obwohl seine eigenen Kinder nicht mehr aktiv dabei waren, blieb er weiter im Vorstandsteam. Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt, wie auch Wolfgang Schneider, der seit 1998 als Trainer Kindern und Jugendlichen den Judosport und -wert vermittelt hatte. In den Jahren 2005 bis 2022 war er stellvertretender Vorsitzenden und seine Judofachkompetenz ist bis heute noch sehr gefragt.

Mit Rücksicht auf die Corona-Verordnungen musste im vergangenen Jahr auf Meisterschaften verzichtet werden. Erfreulich war, dass 16 Gürtelprüfungen durch Bernhard Scheuble abgenommen werden konnten.

Die Kassengeschäfte führte Margarita Flato. Sie bedankte sich speziell auch für den Zuschuss der Gemeinde. In absehbarer Zeit wird mit größeren Ausgaben für neue Matten zu rechnen sein und auch die Anschaffung neuer Vereinskleidung ist vorgesehen. Geplant ist in diesem Jahr wieder ein Grillfest für die Mitglieder mit ihren Familien. Ob die Judokas mit einem Stand beim Albbrucker Dorffest vertreten sein werden, hängt von der Zahl der Mitglieder ab, die Arbeitsdienste übernehmen können.

In seinem Dank an alle, die sich im Verein einbringen, dankte Vorsitzender Patrick Strittmatter vor allem Eric Koschmieder, der das Training der Fortgeschrittenen übernommen hat und neue Impulse in den Verein bringt. Sein Dank galt auch den Trainern, die sich um die Kleinen im Verein kümmern.