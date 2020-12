Wie die Polizei mitteilt, missachtete gegen 7.30 Uhr ein 54 Jahre alter VW-Fahrer die Vorfahrt eines 30-jährigen Skoda-Fahrers, als er aus einer Seitenstraße in die bevorrechtigte Kiesenbacher Straße einfuhr. Beide Autos stießen heftig zusammen.

Die Fahrer blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. An beiden Autos entstanden Totalschäden in Höhe von rund 3000 Euro am VW und etwa 20.000 Euro am Skoda.