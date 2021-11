von Vanessa Amann

Lothar Zoller aus Dogern hat sich für ein E-Auto mit privater Ladestation entschieden – und ist mehr als zufrieden mit der Anschaffung Dogern – Wer sich ein neues Auto anschaffen möchte, bezieht den Kauf eines E-Autos immer öfters mit in die Überlegung ein. Dies zeigt auch die Jahresbilanz des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) für 2020: So machten alternative Antriebsarten 18,1 Prozent der Neuzulassungen aus. Darunter Elektro-Autos mit einem Anteil von 6,9 Prozent, was laut der Bilanz einen Zuwachs von rund 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ausmacht. Auch Lothar und Brigitte Zoller aus Dogern haben sich in diesem Jahr für den Kauf eines E-Autos entschieden – ein Renault Zoe. „Bislang haben wir immer gut gebrauchte Autos gekauft, doch jetzt im Rentenalter und mit den Fördergeldern haben wir uns für ein E-Auto entschieden“, erklärt der ehemalige Leiter der Theodor-Heuss-Grundschule in Waldshut-Tiengen. Diese Prämie machte im Fall des Ehepaars 10.000 Euro aus, welche zu zwei Dritteln vom Bund und zu einem Drittel vom Fahrzeughersteller getragen wird. „Wir haben uns für den Renault Zoe entschieden, da unser Modell bereits in der dritten Generation auf dem Markt ist“, erklärt Zoller und somit anfängliche Mängel beseitigt wurden. Rund 350 Kilometer komme man mit einer vollen Batterie – je nach Jahreszeit könne dies abweichen. „Jetzt im Winter braucht das Auto natürlich mehr Strom durch die Heizung, im Sommer braucht es mehr durch die Kühlung“, so Zoller. Zudem sei es ihm ein Anliegen gewesen, eine private Ladestation am Haus zu haben. Den Strom hierfür bezieht er derzeit noch über seinen Energieanbieter – eine Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) sei allerdings in Planung. „Wenn ich eine PV-Anlage habe, produziert diese Strom und der Überschuss wird ins Netz eingespeist, wofür ich nur 7 Cent bekomme. Zu einer anderen Tageszeit muss ich den Strom wieder für 30 Cent einkaufen“, erklärt er die Problematik. Um den überschüssigen Strom dann für das Aufladen der Auto-Batterie nutzen zu können, brauche es eine Ladestation (sogenannte Wallbox) erklärt der unabhängige Berater des Verbraucherzentrale Hans-Joachim Horn. „Mit einer PV-Anlage kann günstig und mit grünem Strom getankt werden. Bei der Wahl einer Wallbox ist es wichtig, dass diese von der PV-Anlage angesteuert werden kann. Dann kann der übrige Strom für die Beladung des Autos genutzt werden“, erklärt der Experte. Eine Wallbox brauche es zudem, da eine gewöhnliche Haushaltssteckdose nicht für langes Laden unter einer hohen Last ausgelegt sei, so Hans-Joachim Horn weiter. „Mit der Wallbox erhalte ich eine Ladeleistung zwischen sechs und 16 kW, ich lade jedoch maximal mit elf kW, dies ist auch das zulässige Maximum“, berichtet Zoller. Erwin Krämer, Gründer der Nachhaltigkeitsgruppe in Dogern und Bauingenieur, macht an dieser Stelle auf das „kohärente Problem“ der erneuerbaren Energien aufmerksam. „In Zukunft werden wir viele dezentrale Speicher in den Autos haben, die wir auch brauchen werden. Denn die Solarenergie wird nur tagsüber produziert, doch als Industrieland brauchen wir nicht nur Strom, wenn er gerade produziert wird.“ Hier gelte es laut Krämer die Speicherkapazitäten des Autos auch für das Eigenheim nutzen zu können. „Beim bidirektionalen Laden kann ein Teil aus der Fahrzeugbatterie für den Haushalt gespeichert werden und dann am Abend dafür genutzt werden“, erklärt der Berater der Verbraucherzentrale. Dies mache die Anschaffungskosten auf lange Sicht noch einmal rentabler.

Beim Klimaschutz wollen Kommunen Vorbild sein

Die Gemeinden Dogern und Albbruck setzen verstärkt auf Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Gebäuden Dogern/Albbruck – Rund 85 Prozent der deutschen Treibhausgas-Emissionen entstehen durch die Umwandlung von fossilen Energieträgern in Wärme und Strom, informiert das Umweltbundesamt in einer diesjährigen Pressemitteilung. Davon fallen 37 Prozent durch die öffentliche Strom- und Wärmeerzeugung und 25 Prozent durch den Sektor Verkehr an. Diese Zahlen veranschaulichen die Dringlichkeit, auch der Kommunen, auf erneuerbare Energien in der Stromerzeugung und alternative Antriebsarten im Mobilitätssektor zu setzen. Die Gemeinden Murg und Dogern haben in der Vergangenheit Maßnahmen im Rahmen eines Klimaschutzkonzeptes ausgearbeitet, in denen der Ausbau von Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) und die Umstellung des Fuhrparks auf E-Autos im Gemeindegebiet eine herausragende Rolle spielen. Bereits 2015 wurde in Albbruck ein Klimaschutzkonzept durch die Badenova AG & Co. KG in Auftrag gegeben. Dieses umfasst 19 Maßnahmen, die ab 2025 zu einer jährlichen Einsparung von 7145 Tonnen CO 2 führen sollen. „Da wir auf zehn Jahre planen, findet die erste Evaluierung erst im Jahr 2024/25 statt", informiert Stefan Kaiser, Bürgermeister von Albbruck. Ein Ziel ist es, den Anteil des Solarstroms im Strommix der Gemeinde bis 2025 von zwölf auf 20 Prozent anzuheben. „Alle kommunalen Gebäude, die statisch und von der Ausrichtung geeignet waren, wurden mit Photovoltaikanlagen ausgestattet", informiert Stefan Kaiser. So seien in Albbruck derzeit zehn Photovoltaik-Anlagen im Einsatz – hinzukommen werden Module auf dem neuen Feuerwehrgerätehaus in Schachen und der erweiterten Gemeinschaftsschule in Albbruck. Potential sieht er vor allem auf privaten und gewerblichen Dächern, denn „es gibt noch genügend Möglichkeiten diese zu ergänzen". Auch in der Gemeinde Dogern wird aktiv Klimaschutz betrieben. „Im Gemeinderat haben wir 2021 einstimmig der Erklärung zum Klimaschutzpakt des Landes Baden-Württemberg zugestimmt", erklärt dessen Bürgermeister Fabian Prause. Damit verbunden ist die Zielsetzung, eine klimaneutrale Verwaltung bis 2040 zu erreichen. Einen maßgeblichen Teil zur Zielerreichung tragen die drei bestehenden PV-Anlagen in der Gemeinde bei. „Stand jetzt haben wir drei Anlagen, die eine Leistung von 150 Kilowattpeak erzielen. Diese haben wir zwischen 2018 und 2020 in Betrieb genommen und im Schnitt erreichen wir pro Peak genau 1000 Kilowattstunden Solarstrom", informiert Prause. Der Strom der dadurch erzeugt wird, werde ausschließlich zur Selbstversorgung genutzt, so Fabian Prause. „Würden wir den Strom nicht auf dem eigenen Gelände nutzen, wären wir Stromlieferant oder Anbieter", erklärt der Dogerner Bürgermeister. So könne der Bauhof mitsamt der Beleuchtung, den Maschinen und der vorhandenen Vorkläranlage mit eigenem Solarstrom unterhalten werden. Fabian Prause macht allerdings auch auf das Problem aufmerksam, wonach das Erneuerbaren-Energie-Gesetz (EEG) vorschreibt, dass der erzeugte Strom der PV-Anlage nicht auf andere Flurstücke umgeleitet werden kann. „Auch die kommenden Anlagen auf dem Feuerwehrhaus und dem Kindergarten sind für die Eigennutzung geplant. Flächenmäßig könnten wir noch mehr Module installieren, allerdings müssten wir teuer investieren und müssten den Strom dann einspeisen, da wir ihn laut des EEG nicht für ein anders Flurstück nutzen könnten", merkt Fabian Prause an.

Das sagt der Experte der Sparkasse Der Klimaschutz nimmt sowohl in der Politik, als auch in der Gesellschaft einen immer höheren Stellenwert ein. Kunden fragen regelmäßig in meinen Beratungen nach Fördermöglichkeiten und dem richtigen Ablauf für die Förderung durch die KFW. Aktuell werden oft Programme für die Förderung von Photovoltaikanlagen und Ladestationen für Elektro-Autos nachgefragt.

Derzeit sind Investitionen in die Zukunft der Mobilität attraktiv, denn die KFW fördert den Einbau von privaten Ladestationen für E-Autos. Somit werden Ladezeiten zu Hause verkürzt und die Nutzbarkeit des Autos erhöht. Das aktuelle Förderprogramm sieht Förderungen von 900 Euro pro Ladepunkt vor. Diesen Zuschuss muss der Kunde selbstständig beantragen. Photovoltaik (PV): Auch Photovoltaikanlagen werden gefördert. Hier gilt es, sich nach aktuellen Förderprogrammen zu informieren, um von ihnen profitieren zu können. Bei Photovoltaikanlagen besteht die Möglichkeit der Selbstnutzung oder der Einspeisung in das Stromnetz. Durch die Selbstnutzung sinken die Ausgaben für Strom und die Unabhängigkeit nimmt zu. Auch sind die Preise für Anlagen rückläufig. Das Fraunhofer Institut stellte fest, dass die Preise für Photovoltaik-Module seit 2010 um 90 Prozent gesunken sind. Somit ist Photovoltaik eine gute Ergänzung zur Deckung des eigenen Energiebedarfs und zur Einspeisung. Beratungsunterstützung finden Kunden bei den regionalen Handwerkern und den Energieberatern. Klaus Flum, Baufinanzierungsberater Dogern & Albbruck