Das Land Baden-Württemberg will mehr Wind- und Sonnenkraftanlagen ermöglichen. Bis 2040 sollen durchschnittlich 2 Prozent der Fläche dafür genutzt werden. Was das konkret für die Gemeidne Albbruck bedeutet, beleuchtete Sebastian Wilske, Verbandsdirektor des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee, jetzt im Gemeinderat in einem Vortrag über den Regionalplan.

Unter anderem setzt der Regionalplan die Rahmenbedingungen für die Steuerung und den Ausbau der Wind- und Solarenergie um. Diese sogenannte Planungsoffensive resultiere aus dem Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg und dem Bedarfsgesetz für Windenergieflächen. Daneben führte der Verbandsdirektor aus, wie sich diese Neuerungen auf die Bauleitplanung für Freiflächensolaranlagen und Windkraftanlagen auswirken.

1,8 Prozent der Fläche für Wins- und Sonnankraftanlagen

Für erneuerbare Energien sollen 1,8 Prozent der Regionsfläche zur Verfügung gestellt werden, darunter 0,5 Prozent Freiflächen für PV-Anlagen, sofern die Nutzung der Dächer auf den Wohnanlagen nicht ausreicht. Privilegiert dafür seien auch die Randstreifen an den Autobahnen und der viergleisigen Bahnstrecken.

Das seien aber Projekte, die schon heute in Angriff genommen werden könnten, dazu brauche nicht die Regionalplanung abgewartet werden, erklärte Wilske. Ziel sei auch, bei der Anlage von Windrädern und PV-Freiflächen wertvolle landwirtschaftliche Flächen zu schonen.

Der Planungshorizont umfasst 15 Jahre

Der Verband ist auch zuständig für Bebauungs-, Flächennutzungs- und Regionalpläne. Der Planungshorizont umfasst 15 Jahre. In dem Vortrag ging es auch um die Themen Klimawandel, Landesentwicklungsachsen, Grünzüge, Biotope, Raumnutzung, regionale Infrastruktur, Straßenverkehr, Siedlungsdruck und grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Die Gemeinde Albbruck will innerhalb der vorgegebenen Frist bis zum 27. Oktober eine Stellungnahme zu den Zielen des Regionalverbands abgeben. Wilkes Vortrag, so Bürgermeister Kaiser, diene zunächst der Kenntnisnahme. Eine Beschlussfassung durch den Gemeinderat werde erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Der Bürgermeister begrüßt die Ziele, rechnet aber mit Konflikten

Im Grundsatz seien die Zielsetzungen des Regionalplanes zu begrüßen, er befürchte aber, so Stefan Kaiser, dass es bei der Umsetzung immer wieder zu Konflikten kommen werde. „Um sie zu lösen, muss viel Überzeugungsarbeit geleistet werden.“ Er verwies auch darauf, dass sich der Albbrucker Gemeinderat in Zukunft noch öfters mit dieser Thematik beschäftigen werde.

Zum Regionalverband Hochrhein-Bodensee gehören die drei Landkreise Lörrach, Waldshut und Konstanz mit zusammen 687.000 Einwohnern, 332 Kilometer Grenze zur Schweiz und 20 Kilometer Grenze zu Frankreich. Wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit, so Wilske, sei immer auch eine Anhörung und ein Austausch mit den Städten und Gemeinden der Region und mit den Trägern öffentlicher Belange.