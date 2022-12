von Doris Dehmel

Schon lange bevor die Inflation die Lebensmittelpreise nach oben trieb, hat sich vor allem auf dem Land die Zahl der Selbstversorger vergrößert. Ausgediente Hühnerställe werden wieder reaktiviert und freie Flächen ums Haus den Hühnern zur Verfügung gestellt.

In dem über 600 Einwohner zählenden Albbrucker Ortsteil Birndorf gibt es neben weißen und braunen Hühnern, alten Rassen und edlen Tieren eine ganz besondere Sorte von Hühnern. Von ihnen ist kein Gackern zu hören und auch das Ausmisten erübrigt sich. Vielmehr dürfen sich diese Exemplare in den Schränken und Schubladen breitmachen oder sich – wie vielfach bereits geschehen – auf den Weg in Heime, Pflegeeinrichtungen oder auch zu Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen in ihrer gewohnten Umgebung machen.

Die Rede ist von den Nestelhühnern (Demenzkissen aus Stoff). Das ist die neue Sorte von Birndorfer Federvieh, dessen Anzahl in den letzten Monaten steil nach oben ging.

Mindestens sechs Stunden Arbeit für ein Nestelhuhn

In bunten Farben, uni oder gemustert, gestreift oder kariert, entstehen die Nestelhühner nach einem von Barbara Gerteis entwickelten Modell. Es erfordert einen respektablen Arbeitsaufwand, bis sie ihrer Bezeichnung gerecht werden. „Eine Person muss alleine für ein Nestelhuhn mindestens sechs Stunden in alle Fertigungsschritte investieren“, so Barbara Gerteis, die sich darüber freut, dass ihre Idee zum Gemeinschaftswerk wurde.

Die Frauengemeinschaft Die Katholische Frauengemeinschaft Birndorf zählt über 200 Mitglieder im Alter von 20 bis 90 Jahren. Mit einem abwechslungsreichen Programm gelingt es immer wieder, auch neue Mitglieder zu begeistern. Vorträge und kirchliche Aktivitäten sind über‘s Jahr ebenso vorgesehen wie spontane Unternehmungen, Ausflüge und der Treffpunkt Frühstück. Neben den jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen steht auch die Verwirklichung neuer Ideen auf der Agenda. Vorsitzende sind Anita Eckert, Telefon (0 77 53) 25 36, und Christine Rotkamm, Telefon (0 77 53) 54 43.

Regelmäßig haben sich in der Vergangenheit kreative Mitglieder der Katholischen Frauengemeinschaft Birndorf getroffen, um zuzuschneiden, zu nähen und zu sticken sowie um die verschiedensten Arbeitsschritte an den Hühnern zu vollenden: Kordeln wurden angenäht, Reisverschlüsse platziert und Knöpfe angepasst.

Bei den Nestelhühnern wird stets Platz für ein Schild gelassen, auf dem der Name des späteren Besitzers eingepasst werden kann. Frauen, die den Umgang mit der Nähmaschine scheuen oder mit Schere und Faden nur schwer umgehen können, haben Stoffe und Nähutensilien gespendet, sodass sich außer den Kosten für das Füllmaterial kaum Auslagen ergaben.

Weit über 100 Nestelhühner sind in der Vergangenheit entstanden und an Einrichtungen kostenlos verteilt worden. Allgemein hat das Projekt breite Anerkennung gefunden.

Preisträger beim SÜDKURIER-Vereinswettbewerb

So ging die Birndorfer Frauengemeinschaft beim 12. Vereinswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus unter dem Motto „Eventkonzepte – Nachhaltig und Kreativ“ als Preisträger hervor. Respekt für das ehrenamtliche Engagement und das Gemeinschaftswerk der Frauen zeigte auch Bürgermeister Stefan Kaiser, der die Frauen nach Fertigstellung des 100. Nestelhuhns besuchte.

Initiatorin des Projektes Nestelhühner war Barbara Gerteis (links). Bürgermeister Stefan Kaiser dankte den Frauen nach Fertigstellung des 100. Nestelhuhns für ihr Engagement und für die Bereitschaft, einen wertvollen Dienst für Menschen mit gesundheitlichen Defiziten zu leisten. | Bild: Doris Dehmel

Vielseitig ist das soziale Engagement der Birndorfer Frauengemeinschaft, die einschließlich der Seniorinnen über 200 Mitglieder zählt.

Die Frauengemeinschaft Birndorf ist mit ihren über 200 Mitgliedern der größte Verein im Dorf. Zweite von links: Vereinsvorsitzende Anita Eckert. | Bild: Doris Dehmel

Die unterschiedlichsten Einrichtungen in der Region und darüber hinaus wurden finanziell unterstützt. Aber auch Einzelpersonen oder von Not betroffene Familien wurden nicht vergessen. Zu den jährlich wiederkehrenden Aktivitäten zählt der Verkauf von Kränzen und Gestecken zum Start in die Adventszeit.

Zuvor wird tagelang geschnitten, gebunden und dekoriert, um eine große Auswahl bereitzuhalten. Mit dem diesjährigen Verkaufserlös haben die Birndorfer Frauen das Projekt „Baumhaus“ der Caritas Hochrhein unterstützt. Das ist ein soziales Projekt für Kinder von suchtkranken Eltern.