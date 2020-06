von Doris Dehmel

Mit jedem Tag hoffen die Erzieherinnen in den Kindergärten, dass sie bald wieder zur Normalität in ihrem Arbeitsalltag zurückkehren können. „Dies bedeutet aber auch wieder offene Gruppen und freies Bewegen der Kinder in den Kindergärten„, versicherte die Leiterin Beate Eisenberg des Kindergartens „Alb„ in Albbruck.

Es dürfe niemand glauben, dass Homeoffice Ferien daheim bedeutet. Vielmehr hätte sich das gesamte Team um eine neue Form der Kontakte zu den Kindern eingebracht, so Beate Eisenberg. Filme wurden gemacht und Videos vorbereitet. Dabei habe man nicht auf mögliche Vorlagen in den Medien zurückgegriffen, sondern speziell für die „eigenen“ Kinder altersgerechte Beschäftigungsmöglichkeiten entwickelt. So konnte der Kontakt zu den Familien auch erhalten werden, was diese besonders geschätzt hätten. Immer wieder seien positive Rückmeldungen gekommen.

Die eingerichteten Notgruppen sind dürftig in Anspruch genommen worden. Ab März kamen lediglich drei Kinder in den Kindergaten „Alb„. Um für diese die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen sicherzustellen waren immer fünf Erzieherinnen im Einsatz, die sich mit ihren Kolleginnen abwechselten. Später wurden auch in den übrigen Kindergärten Notgruppen eingerichtet, was von insgesamt 20 Kindern angenommen wurde. „Mit allen anderen Kindern haben wir über die Medien zu denen die Eltern sich über ein Passwort Zugang verschaffen mussten, versucht lebendige Kindergartenarbeit so gut es ging fortzusetzen. Auch unser Telefonservice wurde gut angenommen. Unsere Newsletter wurden immer wieder mit Spannung erwartet“, versicherte Carolin Mülhaupt. Dabei war an den Morgenkreis erinnert und die Kinder zum Mitsingen animiert worden.

Die Kindergärten In Albbruck gibt es den Kindergarten „Alb„, Kinderhaus „Feuerkäfer“ in Kiesenbach, Kindergärten ebenso gemeindliche Kindergärten in Schachen, Buch, Birkingen und Unteralpfen. Zudem den Kindergarten Birndorf in kirchlicher Trägerschaft und den „Sonnenblume“-Kindergarten in freier Trägerschaft. In Normalzeiten besuchen über 200 Kinder die Einrichtungen. Kontakt: 07753/93 02 05, Rathaus Albbruck.

Einblick erhielten die Kinder in die private „Backstube“ von Judith Fehrenbach, die mit ihrem Rezept die Kinder zum Backen von Tassenkuchen anregte und viele mehr zur kreativen Beschäftigung vorgeschlagen. Um den Eltern entgegen zu kommen, haben wir im Kindergarten „Alb„ beschlossen auf die geplanten Pfingstferien zu verzichten. Somit konnte durch die 50-Prozent Reglung mindestens ein Teil der Kleinen wieder in ihren „Kindi“ zurückkehren.