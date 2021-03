von Doris Dehmel

Nachdem die Verlosung des Albbrucker Weihnachtsgewinnspiels wegen der Corona-Beschränkungen nicht wie üblich noch vor den Weihnachtsfeiertagen erfolgen konnte und die Organisatoren Oswald Hilpert und Peter Schulz gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Gewerbevereins, Michael Kempf, immer noch auf eine Normalisierung gehofft hatten, entschieden sie sich nunmehr, die Gewinner-Ziehung wenigstens vor Ostern durchzuführen. Der erste Preis, ein Reisegutschein im Wert von 800 Euro, ging an Andreas Kohler aus Bad Säckingen; der zweite Preis ein Reisegutschein im Wert von 650 Euro an Gisela Leithner aus Albbruck.

Mit den 2500 Teilnehmern war die Teilnehmerzahl niedriger als in den Vorjahren. Dies sei darauf zurückzuführen, dass gezielter eingekauft und die Geschäfte nicht so oft besucht worden sind, so Michael Kempf. Die Preise drei bis fünf ein Gutschein für ein Wellnes-Wochenende im Wert von 300 Euro erhielten Bernhard Karthan, Andreas Duttlinger und Reiner Brutsche (alle aus Albbruck).

Kreis Waldshut Drei wichtige Änderungen: Diese Konsequenzen hat die Corona-Verordnung des Landes für den Kreis Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Den sechsten Preis, einen Akku-Schrauber im Wert von 120 Euro, gewann Günter Eichner aus Albbruck. Die Preise sieben bis 16 waren Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 100 Euro. Sie gingen an Renate Vidakovic, Nico Gerteiser, Daniel Leber, Dieter Gleichauf, Jens Kuder, Melanie Gerspach, Maximilian Buck, Elisabeth Arzner, Monja Bauer und Gerhard Walprecht (alle aus Albbruck).

Die Gewinner der Preise 17 bis 23 erhielten jeweils einen Essengutschein im Wert von 50 Euro: Diana Dorn (Görwihl), Harald Ament, Andreas Kaiser, Nina Schäuble, Reinhilde Pecoraro, Werner Kusserow und Sahra Köpfler (alle aus Albbruck).

Das Gewinnspiel Das Weihnachts-Gewinnspiel des Albbrucker Gewerbevereins gibt es seit zwölf Jahren. Die Teilnehmerzahlen waren stetig nach oben gegangen. Zum Auftakt waren es 900 Teilnehmer, im Jahr 2018 aber schon 2900 und 2019 sogar 3570. Infolge der Corona bedingten Ladenschließungen waren es im Jahr 2020 nur 2500 Teilnehmer.

Über die Preise 24 bis 28 – jeweils ein Einkaufsgutschein von Albbruck im Wert von 50 Euro – freuen sich: Erika Tröndle (Laufenburg), Peter Plautz, Erich Rotzinger, Carola Grether und Hannes Rüther (alle Albbruck). Die Preise 29 bis 32 mit jeweils einem Friseurgutschein in Höhe von 50 Euro; gingen an Cornelia Kibelkstis, Jessica Flum, Lucia Kaiser Todtmoos und Jürgen Vögele (alle Albbruck).

Albbruck Vom Wellness-Wochenende bis zum Akkuschrauber Das könnte Sie auch interessieren

Roland Eckert gewann mit dem 33. Preis einen Gutschein für eine Behandlung in der Naturheilpraxis Moser im Wert von 50 Euro. Der 34. Preis ein Badetuch im Wert von 50 Euro ging an Ramona Buckel; ein Kosmetik-Paket im Wert von 40 Euro als 35. Preis an Daniela Martini. Veronika Baldischwieler (Laufenburg) gewann den Vesperkorb im Wert von 40 Euro.