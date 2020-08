von Doris Dehmel

In einer Zeit, in der das Albbrucker Schwimmbad Coronabedingt geschlossen bleibt und die Temperaturen sehr sommerlich sind, bietet die Wassertretstelle in Birndorf Abkühlung und bringt den Kreislauf in Schwung. Um sich darin sicher bewegen zu können, hat der Verkehrsverein Albbruck den mittleren Handlauf installieren lassen und hierfür die Kosten übernommen.