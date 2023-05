Eines machte Albbrucks Gemeinderat in seiner Sitzung nochmals deutlich: eine durchgängige, leistungsfähige Verkehrsverbindung am Hochrhein sei dringend. Anlass für diese Aussage war der Besuch von Johannes Kuhn, Vertreter der Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH). Er stellte den Verlauf der Vorzugsvariante vor, die sein Unternehmen für den Abschnitt 8/9 auf der A98 von Hauenstein über Albbruck und Dogern bis Waldshut erarbeitet hatte. Bürgermeister Stefan Kaiser betonte: „Ein Projekt, das in jeglicher Hinsicht für unsere Region von herausragender Bedeutung ist.“ In der Trassenführung sei für Albbruck eine optimale Lösung gefunden worden, auch dank einer guten Zusammenarbeit mit der Deges. Laut Planung quert die neu ausgearbeitete, vierspurige Vorzugstrasse das Mühlebachtal, die Ortsteile Albert, Alb und Albbruck mit einem vier Kilometer langen Tunnel. Er verläuft zunächst nördlich der Bahnlinie, quert dann die Bahnstrecke und die B34 und endet östlich von Albbruck. Wichtige Gesichtspunkte waren bei der Planung auch die Umweltverträglichkeit sowie der Gebiets- und Artenschutz. Des Weiteren habe sich herausgestellt, so der Vertreter der Deges, dass eine Bergtrasse nicht besser und kostengünstiger sei.

Bei der Planung lag der Fokus auf der optimalen Einbindung der Trasse in die bestehenden Siedlungsflächen, auf der Sicherstellung der untergeordneten Erschließung und auf der Abschätzung möglicher Schadstoffbelastungen und Schallemissionen zur anliegenden Bebauung. Selbstverständlich sei, dass die bestehende B34 auch nach der Fertigstellung der A98 künftig für die untergeordnete Erschließung genutzt werde. Östlich von Dogern schwenkt die geplante Trasse nach Norden ab und unterquert Waldshut in einem 5,5 Kilometer langen Tunnel. Johannes Kuhn sagte: „Die Vorzugsvariante ist nicht nur ein unter fachplanerischen, insbesondere umweltrechtlichen Aspekten ein gelungenes Ergebnis der Variantenbetrachtung, sondern auch eine Trasse, die die Belange der Region und die Interessen der Bevölkerung bestmöglich berücksichtigt“. Zudem löse sie viele in der Region seit Jahren intensiv diskutierten Probleme. Zwar sei die Vorzugsvariante baulich sehr aufwändig und mit hohen Kosten verbunden, jedoch ergebe der Variantenvergleich, dass die vermeintlich günstigeren Lösungen am Ende nicht erheblich kostengünstiger seien.

Jedenfalls verspreche die Vorzugsvariante die größtmögliche Schonung für Mensch, Natur und Landschaft. Die steile und enge Verbindung der A98 zur B34 (Abfahrt Hauenstein) werde mit der Vorzugsvariante sehr entlastet, auch von Schwerverkehr. Dieser könne über die anderen Anschlussstellen der A98, die Gewerbegebiete am Hochrhein direkt und ohne Ortsdurchfahrten erreichen. Allerdings seien die Realisierung und die Bauarbeiten für die naheliegenden Gemeinden mit erheblichen Belastungen verbunden.

Alois Eckert (CDU) ging es um die Entlüftung, Ramona Buckel (FWV) wollte wissen, ob die Anwohner mit Erschütterungen zu rechnen hätten und ob Gebäudeschäden möglich seien. Franz Brüstle (FWV) lobte die Arbeit: Wir sind positiv überrascht, ein großes Kompliment an die Deges. Katrin Drexler (Grüne) wollte wissen, was aus der B34 wird. „Die bleibt erhalten für den innergemeindlichen Verkehr“, lautete die Antwort. Natürlich sei auch eine gute Anbindung an das Klinikareal eingeplant. Lothar Schlageter (FWV) lobte die Deges: „Das, was versprochen wurde, wurde auch gehalten.“