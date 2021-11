von Stefan Pichler

Herr Kaiser, auf der Tagesordnung der Sitzung für den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Höchenschwander Berg stand unter anderem die Vorstellung eines Strukturgutachtens für die Wasserversorgung. Wozu ist ein solches Gutachten nötig?

Das Gutachten wird gebraucht, um die zukünftige Entwicklung des Verbandes bis in das Jahr 2050 abzuschätzen. Parallel dazu wurden auch die Mitgliedsgemeinden abgefragt, ob es zukünftig einen zusätzlichen Wasserbedarf geben wird. Etliche Gemeinden haben davon Gebrauch gemacht und erhöhte Bezugsrechte angemeldet. Ein weiterer Grund ist, dass es ohne Strukturgutachten keine Zuschüsse für laufende Baumaßnahmen gibt. In das Gutachten floss auch die gemeindeeigene Wasserversorgung der Verbandsmitglieder mit ein.

Welche Aussagen werden in dem Gutachten gemacht?

Das Gutachten nennt kurzfristige, mittelfristige und langfristige Maßnahmen. Das reicht von Erneuerungen bis hin zum Neubau von zusätzlichen Wasserkammern und -leitungen. Das Gutachten betrachtet alles, was nach heutigem Stand in den nächsten Jahrzehnten ansteht. So wurden dort Investitionen und Baumaßnahmen von knapp 25 Millionen Euro definiert. Diese weitreichenden Beschlüsse haben wir in der gestrigen Sitzung auf den Weg gebracht. Dieses Strukturgutachten ist auch bereits mit dem Landratsamt und dem Regierungspräsidium abgestimmt.

Stefan Kaiser, Vorsitzender des Zweckverbands. | Bild: Stefan Pichler

Wie ist die derzeitige Situation im Verband?

Wassertechnisch gibt es überhaupt keine Probleme. Ansonsten standen kleinere Sanierungen an, die dieses Jahr ausgeführt wurden. Auch kurzfristige Planungen für das kommende Jahr haben wir beschlossen. Ich schätze die Situation des Verbandes als gut ein. Wir sind personell gut besetzt und die Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung des Verbands und den Verbandsmitgliedern ist ausgesprochen harmonisch. Alle Ampeln stehen auf Grün.

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf die Wassersituation ausgewirkt?

Für den Verband kann ich dazu keine Aussagen machen, weil wir ja nur das Wasser fördern und an die Gemeinden verteilen. Wir haben die natürlichen Schwankungen, die wir von Jahr zu Jahr immer haben. An diesen Zahlen kann ich dazu nichts ablesen. Wie es in den einzelnen Gemeinden aussieht, kann ich nicht beurteilen.

Welche Investitions- und Bauprojekte hatte Günter Sutter vom Planungsbüro Fritz in der Sitzung vorgestellt?

Das waren für das Jahr 2021 die Auswechslung einer Trafoanlage beim Wasserwerk im Albtal sowie verschiedene Sanierungsprojekte im dortigen Rohrkeller in der Größenordnung von 30.000 bis 40.000 Euro. Das zweite große Projekt war ein Pumpenwechsel im Tiefbrunnen I im Albtal mit Nettokosten von rund 90.000 Euro.

Welche Projekte stehen im kommenden Jahr an?

Für 2022 ist die Verlegung von neuen Steuerkabeln vom Wasserwerk Albtal bis zum Scheitelbehälter Höchenschwand und zum Hochbehälter Brunnadern geplant. Die Grundstücksverhandlungen fanden in diesem Jahr statt. Diese Arbeiten können nun ausgeschrieben werden und im nächsten Jahr stattfinden. Hier rechnen wir mit Baukosten in Höhe von 220.000 Euro. Ebenfalls für das kommende Jahr ist die Anbindung vom Hochbehälter Estelberg an das Leitsystem des Verbands geplant. Die Kosten betragen 50.000 Euro. Das größte Vorhaben ist die Erneuerung der Leitung vom Flöschkreuz bis zum Scheitelbehälter Tiefenhäusern mit rund 900.000 Euro. Die Vorplanungen sind abgeschlossen, der Förderantrag ist gestellt. Sobald der Bescheid bei uns eingeht, wird die Leitung im nächsten Jahr gebaut.

