Ziel der von Robert Weber organisierten Wanderwoche des Albbrucker Schwarzwaldvereins war dieses Jahr Buchholz, ein Ortsteil von Waldkirch. Von dort aus haben die Teilnehmer auf den von Gerd Walprecht geführten Touren im Elztal die Natur erkundet.

Auf der Hinfahrt gab es einen Mittagshalt auf den Schwarzwaldhöhen in St. Peter. Bei einem Bummel durch den Ort wurde auch die bekannte Kirche besucht. Am Zielort angekommen, bezogen die Wanderer Quartier im Hotel „Löwen“. Am nächsten Tag konnten bei der ersten Tour die Aussichten zwischen Suggen- und Glottertal bewundert werden. Zudem stand eine Wanderung von Heuweiler nach Denzlingen auf dem Programm. Die Hochburg, ein Kulturdenkmal des Landes Baden-Württemberg, war Ziel der Wanderung von Emmendingen aus. Der Weg in Waldkirch führte zur Kastelburg und nach einem anstrengenden Aufstieg zum Baumkronenpfad. Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch einer Hammerschmiede samt spontaner Führung auf dem Weg nach Oberprechtal. Ehe wieder die Heimat ins Visier genommen wurde, stand noch eine Wanderung von Elzach nach Yach auf dem Plan. An deren Ende wurde beschlossen, künftige Wanderwochen mit Rücksicht auf das Wetter im Herbst zu planen.