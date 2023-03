Der Albbrucker Waldkindergarten feiert seinen ersten Geburtstag und gleichzeitig die offizielle Einweihung der Einrichtung, die zwischen Kiesenbach und südlich von Birndorf liegt. Seit dem Start im vergangenen Jahr haben sich Kinder und Erzieherinnen gut eingelebt. Daran wollen sie am Samstag, 1. April, ab 11 Uhr alle Interessierten teilhaben lassen. Dabei soll die pädagogische Arbeit vorgestellt werden, außerdem ist ein Kreativangebot geplant, und es wird eine Bücherkiste zur Verfügung stehen. Die Birndorfer Junggesellen sorgen für Getränke und Grillspezialitäten. Und an einer großen Kuchentheke werden leckere Backwaren angeboten. Dabei wird Wert darauf gelegt, dass kein Plastikgeschirr in der bereits als „Plastikfreier Kindergarten“ ausgezeichneten Einrichtung zum Einsatz kommt. Alles wird „auf die Hand“ angeboten, wobei es für die Besucher ratsam ist, eigenes Geschirr mitzubringen. Die Kinder freuen sich schon sehr darauf, ihren Familien und vielen anderen Gästen den Kindergarten zeigen zu können und sie am Alltagsleben teilhaben zu lassen. Bei den Spielgelegenheiten für Familien wird die Forscherstation vorgestellt, und die Gäste sind zum Puzzle- und Legespiel eingeladen. Auch der bei den Kindern so beliebte Matschhügel wird nicht ausgelassen. Um der Natur aus nächster Nähe beim Wachsen zuschauen zu können, stehen Hochbeete zur Verfügung. Beim offiziellen Startschuss der „Naturkita Waldzeit“ in Albbruck werden Pfarrerin Heidrun Moser und Pfarrer Philipp Ostertag den Segen Gottes erbitten und die Jugendmusik für musikalische Unterhaltung sorgen.

Kita-Leiterin Carolina Wasmer und ihre Kolleginnen Natascha Kerep und Silke Werne streben außerdem den Einstieg ins Prozedere zur Zertifizierung als Naturpark-Kindergarten an. Das Fest findet bei jedem Wetter statt. Auf der Zufahrtsstraße von Kiesenbach her gilt Einbahnverkehr.