von sk

Zu Beschädigungen mehrerer Wahlplakate kam es am Sonntagabend, 7. März, gegen 18.30 Uhr, in der Eisenbahnstraße in Albbruck. Einem Zeugen waren drei Tatverdächtige aufgefallen. Er sprach sie auch an, allerdings führte das zu keinerlei Reaktionen.

Vermutlich handelte es sich um jüngere Personen, zwei Männer und eine Frau. Sie waren dunkel bekleidet und trugen alle eine übliche Mund-Nasen-Bedeckung, die allerdings schwarz war. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/831 65 31.