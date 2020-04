von (raf)

Wie die Polizei weiter angibt, hat sich gegen 18 Uhr ein mit drei jungen Männern besetzter VW in einer Kurve überschlagen und ist gegen mehrere Bäume geprallt. Der 23-jährige Fahrer war offenbar alkoholisiert, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Der Aufprall in einem Waldstück neben der Straße war so heftig, dass dabei mehrere Bäume gefällt wurden, die den VW unter sich begruben. Die beiden Mitfahrer im Alter von 24 und 28 Jahren mussten von Ersthelfern und der Feuerwehr aus dem völlig demolierten Fahrzeug geborgen werden. Beide Schwerverletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus nach Waldshut transportiert. Der VW endete als Totalschaden.