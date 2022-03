von Doris Dehmel

Zehn Jahre ist es her, seit die Papierfabrik Albbruck ihre Tore für immer geschlossen hat. „Wie den meisten, die über Jahrzehnte hinweg hier den Lebensunterhalt sich und ihre Familien verdient haben, tut es auch mir immer noch weh, wenn ich an dem sich heute total veränderten Betriebsgelände vorbeifahre“, sagt Thomas Gallmann. Der ehemalige Betriebsratsvorsitzende der Papierfabrik hat zwar wie die meisten seiner ehemals 570 Kollegen längst wieder eine Arbeitsstelle gefunden. Doch die Schließung geht ihm bis heute nach.

Stets mit einem beklemmenden Gefühl aber dennoch voller Hoffnung nahm der Betriebsratsvorsitzende Thomas Gallmann (Mitte) an den Verhandlungen teil. | Bild: Doris Dehmel

Damit ist Gallmann nicht allein. Wenn die Zeit angeblich alle Wunden heilt und innerhalb eines Jahrzehnts sich vieles verändert hat, so ist in der Region die Schließung eines der damals größten Arbeitgeber bis heute noch präsent. Niemand hätte geglaubt, dass es angesichts der großen Investitionen in die Produktionsanlagen die „Papieri“ einmal nicht mehr geben würde.

Industriestandort für über 300 Jahre, künftig ein Wohnquartier Einst wurde an der Alb Eisen verhüttet Seit 1686 betrieben Schweizer Unternehmer in Albbruck ein Eisenwerk, in dem Bohnerz aus dem Berner Gebiet und dem Klettgau verhüttet wurde, das dafür notwendige Holz kam aus dem Hotzenwald. Das Kloster St. Blasien erwarb das Werk 1755 teilweise und 1778 ganz. Zusammen mit dem Kloster gelangte das Eisenwerk und die Werksiedlung Albbruck 1806 in der Säkularisierung an den badischen Staat. 1866 wurde es wegen mangelnder Profitabilität stillgelegt. Seit 1875 wurde hier Papier hergestellt 1870 erwarb die Schweizer Gesellschaft für Holzstoffbereitung das leerstehende Eisenwerk und produzierte hier zunächst Holzsstoff, 1875 wurde auf die Herstellung von Papier umgestellt. In der Folge wurden die Produktionsanlagen viele Jahre lang immer wieder auf 1971 schließlich sieben Papiermaschinen ausgebaut. In Glanzzeiten waren in der Papierfabrik Albbruck über 800 Mitarbeiter beschäftigt. Die Fabrik war älter als die Gemeinde selbst, ganze Generationen von Familien verdienten hier ihren Lebensunterhalt. Im Januar 2011 verkaufte der finnischen Eigentümer Myllykoski die Papierfabrik Albbruck an das ebenfalls finnische Unternehmen UPM-Kymmene, das sie ein Jahr später schloss. Künftig sollen hier bis zu 1000 Menschen wohnen Der Gemeinde liegen bereits planerische Überlegungen vor, wie sich das Firmenareal zwischen der B 34 und der Bahnlinie künftig entwickeln könnte. Das ehemalige Firmengelände soll zu einem neuen Wohngebiet für bis zu 1000 Einwohner werden. Das Firmengelände ist größtenteils freigeräumt. Letzter sichtbarer Rest der ehemaligen Papierfabrik ist das ehemalige Firmenkraftwerk. Die einst von Kommune und Unternehmen genutzte Gemeinschaftskläranlage ist bereits voll in kommunalen Besitz des Abwasserzweckverbands Vorderes Albtal übergegangen. https://www.albbruck.de/wohnen-leben/bauen-wohnen/alte-papierfabrik-neues-wohngebiet

„Wir haben gute Betriebsergebnisse erzielt“, heißt es heute noch unter den Ehemaligen. Groß war deshalb ihre Hoffnung, dass sich ein Investor finden würde, um die Produktion am Leben zu erhalten. Ob es wirklich einen möglichen russischen Kaufinteressenten für den Standort Albbruck gegeben hat, wurde nie offiziell bestätigt. Viele hielten dies für ein Gerücht. Doch selbst Thomas Gallmann sah damals in den immer wieder aufgetauchten Schilderungen eines Mitglieds der mittleren Führungsebene den Strohhalm zur Rettung.

UPM-Aufsichtsratsmitglied Hartmut Wurster verkündete der wartenden Menge nach der letzten Verhandlungsrunde das endgültige Aus für die Papierfabrik Albbruck. | Bild: Doris Dehmel

Doch bereits vor Beginn der Verhandlungen über die Zukunft der Papierfabrik sei es für den finnischen Eigentümer klar gewesen, dass in Albbruck kein Papier mehr produziert werden solle, sagt Gallmann heute. Die Papierfabrik, die die UPM nur wenige Monate vorher von einem ebenfalls finnischen Konzern übernommen hatte, musste vom Markt verschwinden. Von diesem Standpunkt wurde auch während des mehrmals zusammengekommenen Runden Tischs nicht abgerückt.

Albbruck Ein Drama nimmt seinen Lauf: Vor zehn Jahren war der Anfang vom Ende der Papierfabrik Albbruck Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Kaiser erinnert sich

Dem Albbrucker Bürgermeister Stefan Kaiser ist bis heute der 31. August 2011 in deutlicher Erinnerung. Es war der letzte Tag seines dreiwöchigen Sommerurlaubs. Dessen Erholungseffekt sollte für ihn auf einen Schlag vorbei sein und sich ein Berg von Sorgen für die Gemeinde und ihre Bevölkerung auftun. „Ich bekam abends den Anruf von Vorstandsmitglied Harald Wurster, dass ich mich auf ein Gespräch einzurichten habe, das keinen Aufschub dulde“, erinnert sich Kaiser. Bereits eine Stunde später habe man sich im Albbrucker Rathaus getroffen. Um 21 Uhr konnte der Bürgermeister bereits erahnen, welche Folgen die Werkschließung für die Region bedeuten würde. „Für den finnischen Konzern war es lediglich ein Federstrich. Für die Gemeinde und die Region allerdings ein Stich ins Herz“, so Kaiser.

Den langjährigen Lehrlingsaubilder Bernhard Huber beschäftigte damals am meisten die Frage, was aus den 34 Lehrlingen der Papierfabrik wird. | Bild: Doris Dehmel

Viele Tränen sind geflossen

Die Nachricht vom drohenden Aus für die Papierfabrik löste bei allen Beteiligten immense Anstrengungen aus. Am 16. September 2011 formierte sich in Albbruck eine Großdemonstration, wie sie die Region noch nie erlebt hatte. Doch auch die lautstarken Forderungen der über 4000 Personen zum Erhalt der Firma beeindruckten die Eigentümer nicht. Trotz mehrfacher Verhandlungen am Runden Tisch rückten sie von ihrer Marschrichtung nicht ab. Während Ende November 2011 in unmittelbarer Nähe der Albbrucker Weihnachtsmarkt Adventsstimmung verbreitete, warteten viele Mitarbeiter und ihre Familien gespannt auf den Ausgang der letzten Gesprächsrunde. Das Ergebnis nahm vielen Betroffenen jede Zuversicht und ließ sogar Tränen fließen.

Am 31. Januar 2012 schlossen sich die Tore der Papierfabrik für immer. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befanden sich nun in der ausgehandelten Transfergesellschaft. Das gesamte Firmenareal wurde im Mai 2012 an die bayerische Karl-Gruppe verkauft. Diese hatte auch die Verpflichtungen aus der betrieblichen Altersversorgung abgesichert, durch Rückstellungen in der Höhe von 20 Millionen Euro übernommen.

Am 31. Januar 2012 verließen die letzten Papiermacher ihren Arbeitsplatz.

Doch über deren Einhaltungen haben sich in der Vergangenheit einige Ehemalige sogar an das Gericht gewandt. „Es ist traurig, dass uns zustehende Rentenerhöhungen nicht automatisch ausbezahlt werden“, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter, der sein ganzes Berufsleben in der Papierfabrik verbrachte. Wer nicht schriftlich die Erhöhungen eingefordert habe, würde automatisch darauf verzichten. Gerade für Kollegen, die der deutschen Sprache nicht so mächtig seien, bedeute dies einen großen Nachteil. „Eine solche Vorgehensweise grenze an Betrug“, macht das ehemalige Belegschaftsmitglied seinem Ärger Luft.

Von der Papierfabrik in den Omnibus

Der ehemalige Lehrlingsausbilder, Bernhard Huber, hatte sich vor Bekanntgabe der Betriebsschließung bereits für die Vorruhestandsregelung entschieden. Andere nahmen längere Wege zu einem neuen Arbeitsplatz in Kauf, wieder andere nahmen ein Umschulungsprogramm an. Besonders schwerbehinderte und ältere Kollegen hatten es schwer, in anderen Beschäftigungsverhältnissen unterzukommen. Plötzlich saßen „Papieri“-Mitarbeiter hinter dem Steuer von Omnibussen oder waren als Triebwagenfahrer auf der Hochrheinstrecke unterwegs. „Einige ehemalige Kollegen sind zwischenzeitlich in anderen Betrieben erneut von deren Plänen negativ überrascht worden“, versichert der ehemalige Betriebsratsvorsitzende Gallmann. Der heute 64-Jährige bezeichnet es für sich als einen wahren Glücksfall an seinem Wohnort in Wehr als Hallenwart eine Beschäftigung bei der Gemeinde gefunden zu haben.

Sobald das ehemalige Papierfabrikgelände endgültig einer neuen Nutzung zugeführt ist, soll dieser Gedenkstein einen würdigen Platz finden. | Bild: Doris Dehmel

Bald werden die letzten Reste der Papierfabrik verschwunden sein. Die Erinnerung an die „Papieri“ aber bleibt lebendig. Doch sobald die letzten Abbruch- und Baumaschinen abgezogen sein werden und das Gelände einer neuen Nutzung zugeführt ist, soll ein Gedenkstein auf dem Areal einen würdigen Platz finden. Die Katholische Arbeitnehmerseelsorge Hochrhein hat eine auf einem Felsblock angebrachte Plakette gestiftet zum Gedenken an die Papierfabrik Albbruck. Der steinerne Zeitzeuge wartet auf dem Gelände des gemeindlichen Albbrucker Werkhofs, das er endlich aufgestellt wird.