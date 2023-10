Albbruck – Die Reihe „Kunst im Rathaus“ wird ergänzt: Am heutigen Freitag findet um 19 Uhr im Foyer des Rathauses Albbruck die Vernissage der Ausstellung „Art4You“ statt. Vier Kunstschaffende aus der Region zeigen bis zum 24. November ihre unterschiedlichen Werke. Besucher können diese an allen Wochentagen vormittags, zusätzlich am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr betrachten.

Eine der ausstellenden Künstlerinnen ist Beate Eisenberg. Sie ist seit mehr als 30 Jahren Erzieherin in Albbruck und nach berufsbegleitender Weiterbildung nun auch Atelier- und Werkstattpädagogin. Eisenberg hat zahlreiche Kurse besucht und experimentiert gerne mit unterschiedlichen Materialien, die vor dem Malen auf Leinwand aufgetragen werden. Sie liebt vor allem auch expressionistische Tiermalereien, die geprägt sind von Form, Farbe und Material. Ganz nach dem Motto: „Was braucht‘s mehr als das Tun“ arbeitet die in Tiefenstein lebende Tanja Fleischmann. Wie ihre Unikate entstehen, ist bestimmt von den Flächen, die sie für ihre bunte Kunst wählt. Motive stammen auch aus der Natur. Nach zwei Semestern „moderne Kunst“ und einem Wochenende für freies Malen war für sie klar, dass sie mit dem Malen ihre Kreativität im Malen ausleben will.

Seit ihrer Kindheit malt Andrea Blarer aus Tiengen. Von je her zeichnete sie alles, was sie beeindruckte. Seit ihrer Zeit als Leiterin der Kreativabende in der Rehaklinik verwendet sie gerne Naturmaterialien und hat sich dem sogenannten Upcycling verschrieben, also der Wiederverwertung und Aufwertung von Altem. Die Kunstschaffende fühlt sich stark mit ihrer Heimat und der Tierwelt verbunden.

Thomas Wechlin aus Waldshut hat als gelernter Fotograf das Berufskolleg für Grafik-Design in Pforzheim besucht und ist seit 1990 freischaffender Künstler, Musiker und Kunstmaler. In seinem Atelier entstanden großformatige und farbgewaltige Bilder vorwiegend in Acryl auf Leinwand. Die Palette seiner Werke reicht von abstrakten Farb- und Formstudien bis hin zu Motiven aus der Natur.