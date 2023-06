Während die einen Teilnehmer am Albbrucker Flohmarkt meinten, dass die Temperaturen einfach zu heiß waren, um nach Schnäppchen Ausschau zu halten, vermuteten anderen wieder, dass der Termin in den Pfingstferien gelegen sehr ungünstig sei. Jedenfalls kamen wesentlich weniger Besucher auf den diesjährigen Flohmarkt. Dabei war das Angebot rund ums Rathaus groß wie immer. Wer nach bestimmten Dingen Ausschau gehalten hatte, konnte ebenso fündig werden, wie solche, die die sich zu Spontankäufen hinreißen ließen.

Landwirtschaftliche Raritäten gab es ebenso wie jede Menge Kinderkleider und –spielsachen für jedes Alter. Küchengeräte, die in der heimischen Küche keine Verwendung mehr fanden gab es ebenso für wenig Geld wie jede Menge Bücher und Spiele. Erstmals mit dem Albbrucker Flohmarkt verbunden war der Verkauf von auf dem Fundamt gelandeten und von den Findern nicht mehr abgeholten Fahrrädern. Claus Bächle, der als Chef der Gemeindekasse, die unterschiedlichen fahrbaren Untersätze anbot, gab sich alle Mühe auf dem Versteigerungsweg die Fundstücke loszuwerden. Immerhin waren von den über 30 Rädern am Ende nur noch zwei übrig. Niemand brauchte für seine „Neuanschaffung“ schließlich tief in die Tasche greifen. Vielfach wurden die bei der Versteigerung angesetzten Preise kaum überschritten. Groß war das Interesse an Kinderfahrrädern aber auch selbst bei Schrottteilen, freuten sich die neuen Besitzer über ihre Errungenschaft.