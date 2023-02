In der Hauptversammlung des BUND-Ortsverbands Albbruck hat der Vorsitzende Franz Brüstle an die Aktivitäten erinnert. Neben den jährlichen Einsätzen wie der Montage des Froschzauns in Unteralpfen, dem Obstbaumschnittkurs, der Wildsträucherabgabe, der Nistkastenkontrolle, Biotoparbeiten und der Beteiligung bei der Dorfputzete wurden der Hochbehälter Estelberg bepflanzt und ein Haselmausmonitoring vorgenommen. Den Dank, den der Vorsitzende Franz Brüstle von seinem Stellvertreter Helmut Pfeiffer erhielt, gab er weiter an seine Vorstandskollegen, die auch immer bei Arbeitseinsätzen präsent seien.

Neben dem Weiterführen der Projekte steht der Obstbaumschnittkurs unter der Leitung von Edgar Koller aus Schwerzen am 18. Februar an. Das Anlegen von Streuobstwiesen soll wieder bezuschusst werden. Obstbäume sollen zum Selbstkostenpreis an Albbrucker Einwohner abgegeben werden.