von Doris Dehmel

Trotz der nicht gerade idealen Wettervoraussetzungen war die vom Gewerbeverein traditionsgemäß jährlich organisierte Veranstaltung ein voller Erfolg. Kaum jemand hätte noch tags zuvor geglaubt, dass das Wetter beim „Badischen Abend“ vor dem Albbrucker Rathaus nicht gut sein könnte. Doch „Wetterexperten“ innerhalb des Albbrucker Gewerbevereins, der nach zwei Jahren Pause wieder den sozialen Event ausgerichtet hatte, verließen sich auf die Wetterprognosen, die punktgenau starken Regen ankündigten.

Seinen ersten Auftritt hatte der Nachwuchs der Trachtengruppe Birndorf, der mit seinem Können und den bunten Trachten beeindruckte. | Bild: Doris Dehmel

So musste rasch umdisponiert und aus der reinen Freiluftveranstaltung schließlich in weiten Teilen ein Zeltfest vorbereitet werden, was der guten Stimmung am Ende allerdings nicht schadete. Bürgermeister Stefan Kaiser dankte den Veranstaltern für ihr Engagement bei der Veranstaltung bei dem das gute Zusammenwirken zwischen der Gemeinde, den Vereinen und dem örtlichen Gewerbe einmal mehr zum Ausdruck kam. Entsprechend dem Motto des Abends landeten vor allem auch Schmankerln aus der Badischen Küche auf dem Teller. Und das Angebot überzeugte: Bratkartoffeln mit Quark, Wurstsalat mit Bauernbrot oder auch Bratkartoffeln, leckere Schweinebäckle mit entsprechenden Beilagen ließen sich die vielen Besucher zur Feierabendzeit munden.

Der Veranstalter Der Gewerbeverein Albbruck wurde 1950 gegründet und ist ein freiwilliger Zusammenschluss von selbstständigen Unternehmern mit derzeit über 80 Mitgliedern. Der badische Abend ist die Nachfolgeveranstaltung der „spanischen Nacht“ aus den vergangenen Jahren. In der jüngsten Hauptversammlung wurden der Vorsitzende Michael Kempf, sein Stellvertreter Thomas Kilian, Kassier Oswald Hilpert bei den Wahlen im Amt bestätigt. Schriftführerin ist Eveline Kirves.

Unterhaltsam war auch das Programm, das vom Nachwuchs der Birndorfer Trachtengruppe eröffnet wurde. Bei ihrem ersten Auftritt erhielten die Tanzpaare in ihren schmucken Trachten viel Beifall. Später übernahm dann die Trachtenkapelle Buch die musikalische Unterhaltung der Besucher. Mit bunten Melodien aus dem Sommerprogramm erlebten die Besucher einen gemütlichen Feierabend. Nicht nur musikalisch dominierten die Musikerinnen und Musiker aus Buch. Mit der größten Anzahl an schweren Mitgliedern holten sie auch beim unterhaltsamen Wiegewettbewerb den ersten Preis vor dem Sportverein Albbruck und den „Alb-Gaischter“.