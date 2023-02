Bei ihrem Besuch in der Gemeinde Albbruck informierte sich die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller über die großen Investitionen der Gemeinde, die in den verschiedensten Bereichen der Optimierung der Infrastruktur dienen. Voll des Lobes war die Abgeordnete beim Baustellenbesuch der Grundschule über die Bemühungen, vorhandene Bausubstanz zu erhalten und entsprechend den heutigen Anforderungen zu ergänzen, wie dies auch bei der Grundschulsanierung in Buch umgesetzt wurde.

Ökologisch wertvoll

Die ökologisch wertvolle Vorgehensweise der Basis müsse auch künftig von der Politik noch stärker unterstützt werden, so Sabine Hartmann-Müller. Dies gelte auch für die Hallensanierung in Schachen. Auch hier wolle sie sich für weitere Fördermöglichkeiten einsetzen, zumal Albbruck als Standort für das geplante Gesundheitszentrum, vor weiteren großen Herausforderungen stehe. Zur Sicherung der Wasserversorgung kommt es im Ortsteil Schachen zum Bau eines neuen Hochbehälters. Unumgänglich ist der weitere Ausbau der Kläranlage, dessen Kosten sich weiter in die Höhe bewegt haben.