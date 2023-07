Der katholische Kindergarten „Regenbogen“ in Birndorf, wird unter der Regie der Erzdiözese Freiburg betrieben. Jetzt stellte die Verrechnungsstelle Stühlingen einen Antrag für eine erhöhte Beteiligung der Gemeinde an den Betriebskosten. Zu Gast in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates war daher Winfried Ebner, Leiter der kirchlichen Verrechnungsstelle.

Während zuletzt von kommunaler Seite eine Beteiligungsobergrenze von 89 Prozent, also unter 90 Prozent, festgelegt wurde, schlagen jetzt die kirchlichen Vertreter für den 1. Januar 2023 eine Anhebung auf 85 Prozent und zum 1. Januar 2024 eine Erhöhung auf 90 Prozent und für den 1. Januar 2025 eine weitere Anhebung auf 93 Prozent vor. Hinsichtlich der Investitionskostenbeteiligung lag die Forderung seitens der Kirche sogar bei einer Anhebung von 70 auf 90 Prozent der anrechenbaren Kosten.

Inzwischen, so Bürgermeister Stefan Kaiser in der Sitzung, sei dahingehend ein Kompromiss ausgehandelt worden, dass zunächst auf die für 2023 angestrebte Umstellung und Anhebung auf 85 Prozent verzichtet wird. Außerdem habe die kirchliche Seite signalisiert, bis auf Weiteres einen Verrechnungssatz für Investitionen in Höhe von 70 Prozent zu akzeptieren. Der von der Verrechnungsstelle vorgelegte Vertragsentwurf habe damit in weiten Teilen dem seitens der kommunalen Verbände empfohlenen Mustervertrag entsprochen. Allerdings seien, so Kaiser weiter, in einigen Punkten individuelle Abweichungen zu verzeichnen, die einer Klarstellung bedürften. Unter anderem sei das Wort „rückwirkend“ zu streichen. „Insgesamt aber haben wir eine Lösung gefunden, mit der wir in den nächsten Jahren ganz gut leben können“, so der Bürgermeister.

Auch der Gemeinderat stimmte bei einer Gegenstimme dem neuen Entwurf einer Betriebskostenbeteiligung ab 1. Januar 2024 unter der Bedingung zu, dass die skizzierten Punkte klargestellt werden. Dazu äußerte sich auch Winfried Ebner: „Die Kirche bewegt sich auf schwierige Zeiten zu, auch finanziell“. Ziel sei es trotzdem, die Kindergärten zu erhalten, weil es auch darum gehe, christliche Werte schon den jungen Menschen zu vermitteln. Ziel sei es auch, das vorhandene Personal zu halten, was eigentlich ganz gut gelingen würde. Weiter gelte es, die Kirchen vor den Verfall zu retten. Als Beispiel nannte er die Birndorfer Basilika, die gerade renoviert wird.

Bei der Anpassung der Kindergartengebühren ginge es nicht darum, Gewinne zu erzielen. Seiner Erfahrung nach werde in den katholischen Kindergärten gute Arbeit geleistet. Dem stimmte auch Stefan Kaiser zu und bestätigte das gute Verhältnis der Gemeinde zur Kirche. Er erinnerte daran, dass die Gemeinde vor einigen Jahren den zum Bürgersaal umfunktionierten Pfarrsaal übernommen habe.

Die Gemeinderäte äußerten Zustimmung. Günter Renk (SPD): „Ich schätze die Arbeit der Kirche sehr“. Claus Schlachter (CDU): „Der Kindergarten lebt von den Personen. Da sind wir in Birndorf bestens ausgestattet.“ Auch Lothar Schlageter (FWV) bestätigte die guten Erfahrungen mit dem katholischen Kindergarten . Nur Franz Brüstle (FWV) kritisierte: „Wir zahlen alles, aber wir haben kein Mitspracherecht. Für mich ist das zu einseitig.“