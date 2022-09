von sk

Eine 74-jährige Frau aus Albbruck ist seit Freitag als vermisst gemeldet. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet, heißt es in einer Pressemittelung der Polizei. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Frau. Dazu gehörte unter anderem auch der Einsatz eines Helikopters, der am Freitag über der Waldshuter Innenstadt für Aufsehen sorgte.

So sieht die Frau aus

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: etwa 1,60 Meter groß, sehr schlanke Statur, schulterlange graue Haare, körperlich in guter Verfassung, gut zu Fuß. Über die aktuell getragene Kleidung der Vermissten ist derzeit nichts bekannt.

Bild: Polizei Waldshut

Hinweise an die Polizei

Wer hat die Frau gesehen oder kann weitere Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 0761/882 28 80 um Hinweise.