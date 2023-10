Buch – Drei Tage volles Haus hatte die Trachtenkapelle Buch bei ihrem traditionellen Oktoberfest. Ein bunt gemischtes Programm zog die vielen Besucher an. Dabei war für die kleinen Gäste extra eine Hüpfburg aufgebaut und eine Schminkecke eingerichtet worden.

Handwerkerhock als Höhepunkt

Bereits am Freitag war der Handwerkerhock ein erster Höhepunkt. Bei zünftigen Vesper aus der Festküche wurden die vielen Besucher zunächst mit Blasmusik der umliegenden Vereine unterhalten, die in letzter Zeit vor allem im Bereich der Jugendarbeit näher zusammengerückt waren und mit der Jugendmusik Estelberg den eigenen Nachwuchs sichern. Während sich die Veranstalter eine musikalische Pause gönnten, dafür allerdings teilweise in mehreren Schichten im Einsatz waren, klinkten sich mehrere Vereine mit einen Gegenbesuch in das Programm ein. Der Musikverein „Harmonie“ Unteralpfen machte am Freitagabend den Auftakt, ehe die Musiker die Bühne dem Musikverein Birndorf überließen.

Im Laufe des Abends war die Zeit der leisen Töne vorbei und die Brassband Brassanas trieb das Stimmungsbarometer weiter in die Höhe. Vornehmlich die jüngere Generation wurde von der DJ-Party mit Bar und Dancefloor am Samstagabend angelockt. Ganz im Zeichen der Blasmusik stand einer alten Tradition folgend der Oktoberfestsonntag.

Die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern machte den Anfang. Dirigent Dennis Frommherz und sein Orchester verstanden es ausgezeichnet, während des Frühschoppenkonzerts das Publikum zu begeistern. Musikalische Gäste waren an diesem Blasmusiksonntag auch der MV Schwenningen und der MV Rotzel. Überraschungsgast war beim Oktoberfest der Schützenverein und Spielmannzug Wietze, die mit dem Bus angereist waren und ein verlängertes Wochenende bei ihren Freunden verbrachten. Die Gastgeber pflegen seit vielen Jahrzehnten die Kameradschaft, die immer wieder mit Gegenbesuchen gestärkt wird.